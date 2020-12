Holandia chce skarżyć Polskę. Prof. Łętowska: Ma rację. Obecnej Polski nikt do UE by nie przyjął

- Faktem jest to, że dziś nikt by obecnej Polski z obecnym stanem praworządności do UE nie przyjął - powiedziała w rozmowie z Onetem prof. Ewa Łętowska. Była Rzeczniczka Praw Obywatelskich podkreśliła, że Holandia ma rację, chcąc skarżyć Polskę do TSUE. - To, czym się zajmowałam całe życie, obecnie jest darte na strzępy - dodała.

3 Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl