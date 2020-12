We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy, w którym udział wzięli m.in. Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin oraz Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Po zakończeniu spotkania z dziennikarzami rozmawiał Ryszard Terlecki. - Omawialiśmy sprawy bieżące w tym sprawy budżetu UE i kwestie, które są przed nami w Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się, że obrona suwerenności, zarówno politycznej jak i ekonomicznej jest istotna. Zgodziliśmy się też w tym, że także UE jednak nie może działać poza Traktatami i nie może łamać prawa, które sama ustanowiła i które ją obowiązuje - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Będziemy oczywiście chcieli uniknąć weta [budżetu UE - przyp. red.], jeżeli będzie to możliwe, to znaczy, jeżeli zostaną wycofane te pomysły, które są kierowane pod adresem nas i Węgier

- podkreślił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że część polityków Unii Europejskiej proponuje, aby wprowadzić mechanizm powiązania wypłat środków unijnych z praworządnością. Premier Mateusz Morawiecki zagroził odrzuceniem przez Polskę budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027, jeśli takie rozwiązanie zostanie przyjęte. Podobne działania chce podjąć premier Węgier Viktor Orban.

We wtorek holenderska Izba Reprezentantów podjęła uchwałę, w której zwrócono się do tamtejszego rządu o postawienie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za naruszenie praworządności. O to również został zapytany Ryszard Terlecki.

Holandia jest przed wyborami. Można się tam spodziewać różnych działań ze strony tych sił, które walczą w kampanii wyborczej

- powiedział wicemarszałek Sejmu.

