Holenderski parlament wezwał tamtejszy rząd do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

"Holenderska Izba Reprezentantów podjęła uchwałę, w której zwrócono się do rządu o postawienie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za naruszenie praworządności" - poinformował na Twitterze profil "Rule of Law in Poland", prowadzony przez Archiwum Osiatyńskiego, Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Holenderski parlament upoważnił tamtejszy rząd do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

"W Polsce istnieje ingerencja polityczna w mianowanie sędziów, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż działa i uchyla sędziom immunitety, choć jej działanie powinno całkowicie zamrozić zabezpieczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia 2020 r. Istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce" - czytamy w uchwale przyjętej przez holenderski parlament (cytat za portalem Onet).

Pod projektem uchwały podpisali się dwaj posłowie partii należących do koalicji rządzącej oraz przedstawicielka Zielonych. W uchwale dotyczącej łamania praworządności w Polsce zwrócono się również do innych państw o podjęcie wspólnych działań w tej sprawie.

Możliwość pozwania jednego kraju członkowskiego przez inny przewiduje art. 259 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Jak dotąd dochodziło do tego jednak incydentalnie.