Duda interweniował ws. stoków. W reakcji na to Czarzasty "zalał się łzami". "Jest pan wspaniałym prezydentem"

- To właśnie pan prezydent Duda zadzwonił do mnie w poprzednią niedzielę i bardzo stanowczo powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków - powiedział we wtorek w Polsat News Jarosław Gowin.

Wicepremier i minister rozwoju poinformował też, że w rozmowie z nim głowa państwa zaapelowała również o "wypracowanie z branżą narciarską specjalnych procedur sanitarnych". - Co też się stało i co umożliwiło otwarcie stoków. Natomiast niestety bez otwarcia ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, punktów gastronomicznych. Te punkty będą mogły świadczyć usługi na wynos - dodał Gowin.

Do słów Gowina zdążył odnieść się już rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. - Zdaniem prezydenta rekreacja na wolnym powietrzu nie powinna być zakazywana - podkreślił w rozmowie z PAP. Z kolei wicemarszałek Sejmu i szef Klubu Parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki stwierdził, że Duda "jest miłośnikiem narciarstwa i jest zainteresowany, żeby wyciągi były otwarte".

O ciekawy komentarz na temat doniesień o interwencji prezydenta ws. stoków narciarskich pokusił się wicemarszałek Sejmu i szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Na pytanie dziennikarza TVN24 o to, czy Duda "stanął na wysokości zadania lub stoku", polityk odpowiedział:

Naprawdę się zdenerwowałem. Niech pan nie będzie ironiczny w stosunku do prezydenta. Podjął on najważniejszą decyzję w drugiej kadencji. Wiemy, że jest z nami prezydent

- W Polsce nie dzieje się nic takiego, co byłoby ważniejsze od tego, czy [prezydent - red.] będzie jeździł na stoku, czy nie. Jak pan śmie w ogóle zwracać uwagę prezydentowi po tak ważnej dla Polaków decyzji - ironizował Czarzasty.

- Panie prezydencie, naprawdę... Jest pan fantastycznym prezydentem - dodał wicemarszałek Sejmu, teatralnie szlochając. Całej wypowiedzi można posłuchać poniżej:

Stoki narciarskie będą otwarte w reżimie sanitarnym

Zgodnie z decyzją rządu stoki narciarskie w nadchodzącym sezonie zimowym będą otwarte, jednak będzie na nich obowiązywać limit osób (jedna osoba na 100 metrów kwadratowych). Jednak w ostatni weekend w mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia i nagrania m.in. przedstawiające kolejki narciarzy do wyciągu w Krynicy-Zdroju. Osoby, które czekały w dużym tłumie, nie przestrzegały dystansu i nie stosowały się do tych upomnień. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami cały czas zamknięte dla turystów pozostają pensjonaty i hotele - mogą oferować nocleg jedynie osobom podróżującym służbowo. Poza wydawaniem dań na wynos normalnie nie działają także bary i restauracje.

W związku z epidemią koronawirusa podjęto też decyzję, że ferie zimowe odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie, czyli zaraz po przerwie świątecznej - od 4 do 17 stycznia 2021.