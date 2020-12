Głosowanie nad wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego odbędzie się w przyszłym tygodniu

We wtorek 1 grudnia Ryszard Terlecki został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o to, czy w najbliższy piątek posłowie zajmą się rozpatrzeniem wniosku opozycji, w sprawie wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Wicemarszałek izby niższej parlamentu przyznał, że w piątek odbędzie się tylko krótkie posiedzenie Sejmu, na którym planowane jest tylko głosowanie. Wniosek zostanie więc rozpatrzony w kolejnym tygodniu.

Zobacz wideo Awantura w Sejmie. Kaczyński do opozycji: Macie krew na rękach! Opozycja do Kaczyńskiego: Będziesz siedział!

Wniosek o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego już w przyszłym tygodniu

- W przyszłym tygodniu w normalnym trybie, normalnego, zapowiedzianego posiedzenia Sejmu ten wniosek będzie rozpatrywany - odpowiedział Ryszard Terlecki. Wniosek o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego pojawi się więc podczas obrad 9 lub 10 grudnia.

Wcześniej w rozmowie z Polsat News Ryszard Terlecki powiedział, że wszystko wskazuje na to, że w piątek 4 grudnia odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Zależeć ma to jednak od prac Senatu. Jeśli senatorowie złożą poprawki do znowelizowanej ustawy covidowej, to posiedzenie Sejmu będzie musiało odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Uchwała zakłada bowiem, że w niedzielę 6 grudnia centra handlowe i sklepy będą otwarte.

Obowiązująca od niedzieli ustawa covidowa już wymaga nowelizacji

Wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego złożone zostało w listopadzie przez Koalicję Obywatelską. Do wniosku dołączył się także klub Lewicy. W uzasadnieniu wniosku Borys Budka tłumaczył, że posłowie opozycji zarzucają szefowi Prawa i Sprawiedliwości popełnienie pięciu "grzechów". Poseł wymienił: nieprzewidywalność, zniszczenie instytucji państwowych, gwałtowne pogorszenie się bezpieczeństwa Polek i Polaków, dzielenie i skłócenie Polaków oraz pięć lat wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Wymienione przez Koalicję Obywatelską "grzechy" Jarosława Kaczyńskiego związane są między innymi z wetem rządu w sprawie budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy. Odnoszą się również do ostatnich protestów Strajku Kobiet.

Borys Budka w rozmowie w TOK FM przyznał, że jest w stanie wyobrazić sobie, iż obóz władzy będzie blokował debatę nad wnioskiem ws. wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego. - W partiach wodzowskich, a taką jest PiS, jeśli wódz traci władzę, to mało kto jest w stanie mu o tym powiedzieć, więc PiS zrobi wszystko, by tej debaty nie było. Jeśli nie dojdzie do tego głosowania, to PiS po raz kolejny złamie konstytucję. Nie ma takiej formuły, żeby marszałek Sejmu mógł decydować, czy ktoś odpowiada za to, co robi w rządzie, czy nie. Przecież to wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo - podkreślał polityk.

