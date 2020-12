Posłowie nie zatańczą na urodzinach Radia Maryja. Przez koronawirusa uroczystość będzie skromna

Zobacz wideo Życzenia Joanny Kluzik-Rostkowskiej dla Radia Maryja: Żeby przestało uprawiać politykę

Urodziny Radia Maryja odbywały się z reguły z dużą pompą. Do wynajmowanej Areny Toruń zjeżdżały tysiące słuchaczy oraz wielu znaczących polityków. W 2018 roku media obiegły nagrania tańczących w rytm utworu "Abba Ojcze" polityków Zjednoczonej Prawicy. W pierwszym rzędzie trzymając się za ręce, kołysali się m.in. premier Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Zbigniew Ziobro, Antoni Macierewicz i Jan Szyszko. Na uroczystościach organizowanych przez o. Tadeusza Rydzyka odczytywano takze listy prezydenta Polski Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Po hucznych obchodach urodzin Radia Maryja w Toruniu uroczystości zawsze przenosiły się do Bydgoszczy. W 2019 roku na części bydgoskiej zabrakło o. Tadeusza Rydzyka, bo zgubił się w drodze między stolicami województwa kujawsko-pomorskiego.

Z programu 29. rocznicy powstania Radia Maryja wynika, że w tym roku redemptoryści urządzą znacznie skromniejszą uroczystość, a to ze względu na epidemię koronawirusa. Nie będzie więc tańców politycznej wierchuszki ani problemów z dojazdem do Bydgoszczy. Tym razem na urodziny Radia Maryja złożą się cztery wydarzenia, z których żadne nie będzie miało charakteru masowego. W piątek 4 grudnia odbędzie się koncert "Pieśń o Ojczyźnie" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. W sobotę 5 grudnia o godz. 11 będzie miała miejsce modlitwa różańcowa w sanktuarium redemptorystów w Toruniu, a o 12 w tym samym miejscu - msza pod przewodnictwem Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Na godzinę 18 we wtorek 8 grudnia zaplanowano mszę w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy, której będzie przewodził biskup bydgoski Jan Tyrawa. Wszystkie te wydarzenia mają być transmitowane w TV Trwam i na antenie Radia Maryja.

