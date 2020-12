Anita Czerwińska mówiła w Polskim Radiu 24, że sondaże często się zmieniają, a informacja o tym, że w obozie rządzącym rozważane są wcześniejsze wybory parlamentarne, to jedynie spekulacje medialne. Podkreśliła, że PiS ma w Sejmie większość i "jest jednością". Dlatego - jak podkreśliła - nie ma potrzeby rozważania wcześniejszych wyborów. - Nie przykładamy specjalnej wagi do sondaży, które bywają różne - mówiła Czerwińska. - Mamy większość, jesteśmy jednością, nie ma takiej potrzeby, żeby rozważać taki wariant [wcześniejszych wyborów - red.] - dodała.

Zobacz wideo Prof. Pisarska: Tolerancja UE jest duża. Na niej premier opiera założenie, że można grać va banque

Rzeczniczka PiS pytana, czy będą wcześniejsze wybory. "Nie ma potrzeby"

Czerwińska została też zapytana o rozłam w Koalicji Polskiej i o to, czy PiS będzie chciało pozyskać posłów PSL. - Jesteśmy otwarci na współpracę, jeżeli ktoś chce popierać dobre projekty dla Polski - powiedziała, dodając, że rozmowy w tej sprawie jednak na razie się nie toczą. - Natomiast jeśli nastąpiła jakaś refleksja polityków PSL odnośnie sytuacji w Senacie, to można się tylko cieszyć, bo to jest z korzyścią dla polskiej demokracji. Senat jest przykładem niestety takiej patologii jeśli chodzi o demokrację - dodała.

Rzeczniczka PiS zapewniała także, że jej partia nie planuje wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Przypomnijmy - Polska i Węgry grożą wetem unijnego budżetu w związku z planami uzależnienia wypłat unijnych funduszy od przestrzegania praworządności przez kraje członkowskie, a Victor Orban przyjechał do Warszawy na spotkanie z Mateuszem Morawieckim, by rozmawiać o tej kwestii.

- Totalna opozycja bardzo by chciała, pragnęła polexitu, ale zła wiadomość dla opozycji pragnącej polexitu jest taka, że polexitu nie będzie - mówiła rzeczniczka PiS.

Obecna kadencja Sejmu planowo zakończy się jesienią 2023 roku.