Jarosław Kaczyński najlepiej pilnowanym politykiem? Do kościoła jeździ w kolumnie czterech aut

Jak podaje "Super Express", ochrona prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego towarzyszy politykowi także w drodze do kościoła. Jak co niedzielę wicepremier udał się na mszę do kościoła św. Benona w Warszawie. Dziennikarze zauważyli, że z mszy wracał w kolumnie złożonej z czterech samochodów. Na kolumnę składały się dwie partyjne limuzyny, radiowóz z umundurowanymi policjantami oraz szara limuzyna.

"SE": Kaczyński jeździ do kościoła w kolumnie czterech aut. "Kiedy przekracza granicę Żoliborza, przejmują go policjanci ze Śródmieścia"

W limuzynach partyjnych jechał sam Jarosław Kaczyński oraz ochroniarze. Policyjne źródło przekazało "SE", że w szarej limuzynie jechali kryminalni, którzy "zawsze pilnują" prezesa PiS. - Kaczyńskiego pilnują policjanci z komend rejonowych. Kiedy przekracza granicę Żoliborza, przejmuje go Śródmieście - dodaje funkcjonariusz.

Według ustaleń dziennika Jarosław Kaczyński, jako wicepremier, powinien być chroniony przez Służbę Ochrony Państwa. Prezes zadecydował jednak, że za jego bezpieczeństwo odpowiadać będzie tak samo jak w ubiegłych latach firma GROM Group. - Prezes nie ufa SOP. Natomiast GROM Group tak, od dawna - dodaje oficer Biura Ochrony Rządu. Jarosław Kaczyński korzysta z usług tej firmy ochroniarskiej od 2010 roku.

Koszt ochrony Jarosława Kaczyńskiego - 1,8 mln złotych za ochroniarzy, kolejne 1,8 mln zł za "pilnowanie willi"

W czerwcu tego roku portal Interia dotarł do dokumentów, z których wynika, że w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość wydało ponad 1,8 mln złotych z subwencji partyjnych na ochronę Jarosława Kaczyńskiego. GROM Group zainkasowała za ochronę prezesa PiS dokładnie 1 862 035 złotych. Jest to o 200 tys. złotych więcej niż w 2018 roku. Według wyliczeń portalu jeden ochroniarz prezesa zarabia ok. 3300 złotych dziennie.

Firma GROM Group została założona przez dwóch emerytowanych snajperów jednostki wojskowej GROM. Zatrudniani są tam byli komandosi, oficerowie służb specjalnych czy funkcjonariusze BOR. Generał Andrzej Pawlikowski uważa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osobie, którym przydzielono ochronę SOP nie mogą korzystać z ochrony prywatnych firm. Spowodowane jest to tym, że politycy ci mają dostęp do niejawnych informacji.

To nie są jednak jedyne koszty ochrony. W czerwcu TVN24 ustalił, że każdej doby budynku, w którym mieszka prezes Prawa i Sprawiedliwości strzeże nawet 18 policjantów na trzech zmianach - umundurowanych i w cywilu. Według "ostrożnego wyliczenia" roczny koszt ochrony budynku przez policję wynosi 1,8 mln złotych. MSWiA twierdzi jednak, że taka ochrona nie jest prowadzona.

