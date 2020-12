Girzyński o "pojedynku" między Morawieckim a Ziobrą. "Ziobro myśli o tym, jak przejąć stery"

Od wielu miesięcy media rozpisują się o konflikcie w obozie władzy między premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Jego ostatnią odsłoną miała być wypowiedź Ziobry na temat negocjacji ws. budżetu UE. Minister stwierdził m.in., że "w negocjacjach nie można być miękiszonem, trzeba być twardym", co odczytano jako przytyk wobec szefa rządu.

We wtorkowej rozmowie w RMF FM poseł PiS Zbigniew Girzyński stwierdził, że szef rządu i minister rywalizują o to, "kto będzie kiedyś kierował obozem Prawa i Sprawiedliwości, gdy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego". - To wszyscy wiedzą od dawna - zaznaczył.

"Miękiszon" był przytykiem wobec Morawieckiego? Ziobro dementuje

Zbigniew Girzyński: Ziobro i współpracownicy rozsiewają plotki

- Moim zdaniem jest to pojedynek absolutnie przedwczesny, bo biorąc pod uwagę w jakim wieku jest Jarosław Kaczyński, biorąc pod uwagę różnego rodzaju przykłady z historii, to zdecydowanie za szybko. Konrad Adenauer był dwa lata starszy od Jarosława Kaczyńskiego, gdy zostawał kanclerzem federalnym, a był tym kanclerzem 13 lat - dodał.

Premier Morawiecki kieruje dużym okrętem, jako kapitan tego statku ma różnego rodzaju problemy, wyzwania, które są przed nim, a tu mielizna, tu rafa koralowa, o którą można się zahaczyć, góra lodowa. Natomiast Zbigniew Ziobro, zdając sobie sprawę z tego, że to nie on ponosi odpowiedzialność za trzymanie steru tego okręgu, myśli w ten sposób z kilkoma swoimi współpracownikami: jak tu kiedyś przejąć stery, jak się nie uda, jak się załapać do jakiejś dobrej szalupy ratunkowej, jeżeli na skutek tego chybotania statkiem czy różnych problemów stałoby się coś złego

- mówił Girzyński w RMF FM.

Według posła PiS to Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy "rozsiewają plotki" dotyczące tego, że Morawieckiego na fotelu premiera mógłby zastąpić np. szef MON Mariusz Błaszczak. Jak dodał, używają "bardzo sprytnie takich nazwisk, które są bardzo dobrze postrzegane przez Jarosława Kaczyńskiego i elektorat Prawa i Sprawiedliwości".