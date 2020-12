Sondaż. PiS odrabia straty i stopniowo odzyskuje poparcie. "Efekt mniejszej intensywności protestów"

Prawo i Sprawiedliwość zaczyna odzyskiwać poparcie po okresie złej passy, który utrzymywał się od końca października po wyroku TK ws. aborcji - wynika z sondażu United Survey przeprowadzonego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" w dniach 27 i 28 listopada. Partia rządząca może w nim liczyć na głosy 33,6 badanych - odrabia tym samym straty i ma niemal trzy punkty procentowe więcej niż w poprzednim sondażu przeprowadzonym przez United Survey 31 października.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Pisarska: Mamy rekordowe poparcie wśród społeczeństwa dla Unii Europejskiej

Sondaż. PiS ponownie pnie się w górę, ale do triumfu sprzed kryzysu jeszcze daleko

"To efekt mniejszej intensywności protestów dotyczących aborcji, ale także mniejszej liczby zachorowań na koronawirusa" - podaje "DGP". Wyniki sondażu pokazują nie tylko stopniowe odrabianie straty przez PiS, ale też spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, na którą oddanie głosów zadeklarowało 23 proc. badanych (25,3 proc. w poprzednim badaniu). Topnieje też poparcie dla ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, na który chce głosować 11,8 proc. badanych (wynik z października to 14,7 proc.).

Sondaż pokazuje, że o 3,8 punktów procentowych wzrosło za to poparcie dla Lewicy (9,8 proc.). Rosną także notowania PSL-Koalicji Polskiej (6,1 proc. poparcia, 2,7 proc. w poprzednim sondażu). 4,7 proc. badanych zadeklarowało poparcie dla Konfederacji.

Odpowiedzi "Nie wiem, trudno powiedzieć" udzieliło 11,proc. badanych. Udział w wyborach zadeklarowało 43,3 proc. z nich.

Odbicie poparcia dla PiS widać też w ostatnim sondażu IBRIS dla Wp.pl (wynik jest lepszy o 3,7 pkt proc. względem badań z października, a wynik KO jest praktycznie na tym samym poziomie). Wciąż daleko do notowań partii rządzącej sprzed kilku miesięcy, której poparcie plasowało się w granicach 40 proc. Najgorsze wyniki partia odnotowała pod koniec października, gdy protesty ws. wyroku TK najbardziej przybrały na sile, a Jarosław Kaczyński wygłosił orędzie do narodu, w którym zachęcał do obrony kościołów. W opublikowanym 28 października sondażu przeprowadzonym dla "Gazety Wyborczej" PiS spadło poniżej progu 30 proc. poparcia, co nie zdarzało się w ostatnich latach. Niskie notowania dla PiS pokazywały także inne pracownie badawcze. Złe notowania utrzymały się też w listopadzie. Sondaż CBOS w połowie miesiąca pokazał jedynie 29,8 proc. poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.