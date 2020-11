Sondaż. Większość Polaków nie wierzy w przetrwanie koalicji Zjednoczonej Prawicy do 2023 roku

Sondaż przeprowadzony został przez IBRiS na zlecenie WP.pl w dniu 27 listopada. Ankietowanym zadano następujące pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem koalicja Zjednoczonej Prawicy - PiS-u, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro i Porozumienia Jarosława Gowina przetrwa do końca kadencji w 2023 roku?".

Sondaż: Polacy nie wierzą w dalszą współpracę koalicji Zjednoczonej Prawicy

31,7 proc. respondentów odpowiedziało, że rządowa koalicja "raczej nie przetrwa". Dodatkowo według 13,4 proc. badanych Zjednoczona Prawica "zdecydowanie nie przetrwa" do kolejnych wyborów. Negatywnie o przyszłości koalicji wypowiedziało się więc 45,1 proc. osób.

43,1 proc. badanych jest zdania, że Zjednoczona Prawica będzie kontynuowała swoją współpracę - odpowiedź "raczej przetrwa" wskazało 29,1 proc. respondentów, a "zdecydowanie przetrwa" 14 proc. badanych. 11,8 proc. osób nie miało zdania na ten temat.

Żaden respondent z grupy 18-29 lat nie zaznaczył odpowiedzi, że Zjednoczona Prawica "zdecydowanie przetrwa" do wyborów

Starsi badani częściej wierzą w sukces sojuszu Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. Łącznie 59 proc. osób w wieku powyżej 70 lat wybrało odpowiedzi "na tak": "zdecydowanie przetrwa zaznaczyło 41 proc. badanych, a "raczej przetrwa 18 proc. respondentów. Dla porównania ani jedna osoba z grupy w wieku od 18 do 29 nie wskazała odpowiedzi "zdecydowanie tak". Jedynie 33 proc. było zdania, że koalicja "raczej przetrwa".

Na rozłam w obozie władzy częściej wskazują mężczyźni (54 proc.) niż kobiety. Co ciekawe, aż 69 proc. beneficjentów świadczenia 500 plus, na więcej niż jedno dziecko, nie wierzy w przyszłość koalicji. 45 proc. mieszkańców wsi twierdzi, że Zjednoczona Prawica raczej nie dotrwa do wyborów. Odpowiedź taką wybrało z kolei zaledwie 21 proc. mieszkańców dużych miast.

We wrześniu Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki podpisali kolejną umowę koalicyjną, która obowiązywała do wyborów prezydenckich. Podpisanie umowy poprzedziły długie negocjacje oraz kryzys wywołany przedstawieniem tzw. piątki dla zwierząt, której zdecydowanie sprzeciwili się posłowie Solidarnej Polski - to oni po raz pierwszy złamali dyscyplinę koalicjantów i zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

W tym samym sondażu IBRiS dla WP sprawdzono również poparcie dla poszczególnych ugrupowań. Gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę, na PiS zagłosowałoby 32,7 proc. badanych. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 22,4 proc. poparcia, a na trzecim miejscu Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głos chce oddać 12,6 proc. respondentów. W Sejmie znalazłaby się też: Lewica (10,1 proc.), PSL (5,8 proc.) i Konfederacja (5,4 proc.).

