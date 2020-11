Jest nowy sondaż wyborczy. Do Sejmu dostałoby się sześć partii

Z sondażu IBRiS dla WP wynika, że gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę, do Sejmu dostałoby się łącznie sześć partii. Na podium bez zmian - wciąż pierwsze trzy miejsca zajmują PiS, Koalicja Obywatelska oraz Inicjatywa Polska 2050.

REKLAMA

Polacy nie chcą Kaczyńskiego na stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa

Sondaż. Na podium bez zmian, w Sejmie sześć partii. Najwięcej straciła Inicjatywa Polska 2050

Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 32,7 proc. poparcia, na formację, której przewodniczy Borys Budka, głos oddałoby 22,4 proc. respondentów, zaś formacja Szymona Hołowni zdobyłaby 12,6 proc. głosów.

W Sejmie znalazłaby się także Lewica z 10,1 proc. poparcia, PSL z wynikiem 5,8 proc. oraz Konfederacja, która zyskałaby 5,4 proc. głosów.

Sondaż dla WP został przeprowadzony 27 listopada metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1100 osób.

W porównaniu do sondażu sprzed dwóch dni, który został przeprowadzony przez IPSOS dla portalu Oko.press (tą samą metodą, jednak na nieco mniejszej grupie - 1000 dorosłych Polaków), wynik PiS jest lepszy o 3,7 pkt proc., zaś wynik KO jest praktycznie na tym samym poziomie (różnica wyniosła -0,6 pkt. proc.).

Sondaż: PiS bez większości w Sejmie. Polska 2050 trzecią siłą

Największa różnica jest w przypadku inicjatywy Szymona Hołowni - w badaniu pracowni IPSOS Inicjatywa Polska 2050 ma 20 proc. poparcia, co oznacza różnicę na poziomie 7,4 pkt. proc.

Wynik Lewicy jest niemal identyczny w obu badaniach ok. 10 proc. respondentów. Konfederacja w porównaniu do poprzedniego sondażu ma mniej o 3,8 pkt. proc. (wtedy miała 9 proc.), zaś PSL ma wynik lepszy - z poprzedniego badania wynikało, że posłowie tej partii w ogóle nie dostaliby się do Sejmu, gdyż partia mogła liczyć na głosy 4 proc. respondentów.