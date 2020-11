Hejt na antenie TVP w "Motel Polska". Uczestnikami programu córka, zięć i znajoma posła PiS

"Motel Polska" to nowy program Telewizji Polskiej bliźniaczo podobny do emitowanego od kilku lat w TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Telewizja Polska opisuje swoją nowość jako "innowacyjny format telewizyjny: hybrydowy serial reality o tematyce polityczno-lifestylowej". "Oglądając wspólnie telewizję i spotykając się w telewizyjnym motelu, goście recenzują i opisują współczesną Polskę" - czytamy.

W programie do tej pory pojawili się m.in. posłanka PiS i aktorka Dominika Figurska wraz z mężem Michałem Chorosińskim, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk z synem Cezarym oraz poseł Lewicy Robert Obaz z żoną Jadwigą.

Jak podaje Onet, w gronie komentujących znaleźli się również córka posła PiS Roberta Telusa - Karolina Korczyńska, zięć parlamentarzysty Michał Mazur (Mazur jest szwagrem Korczyńskiej) oraz znajoma polityka - Lidia Lasota (wieloletnia scenarzystka programu "Ziarno" emitowanego w TVP).

- Redakcja zrobiła casting, ja się o tym dowiedziałem, puściłem informację do wielu znajomych, w wielu różnych miejscach, pojechali na casting, o resztę proszę pytać redakcję [...]. Znam Lidię Lasotę, to moja znajoma. Karolina Korczyńska to moja córka, nie wyrzekam się jej. Michał Mazur jest moim zięciem. W tym programie jest wiele innych rodzin - np. udział bierze matka z synem czy ojciec z synem - stwierdził Telus w rozmowie z Onetem.