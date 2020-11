Co zrobi Paweł Kukiz po rozpadzie Koalicji Polskiej i rozłące z PSL? "Chcę uciąć spekulacje, że idę do PiS"

Paweł Kukiz był pytany w Polskim Radiu 24 o swoją polityczną przyszłość. Muzyk i polityk stwierdził, że "rozmawia ze wszystkimi". Podkreślił, że do PSL się nie zapisywał i nie zamierza się zapisać. - Nie będę zapisywał się też do żadnej innej partii. Chcę uciąć spekulacje, że Kukiz idzie do PiS. Mam swoich posłów i swoje idee - powiedział.

Paweł Kukiz utworzy nowe koło poselskie. Nie wszyscy posłowie pójdą za nim

Paweł Kukiz: Największe moce sprawcze ma PiS, bo jest partią władzy

Jak podkreślił, rozmawia z "prezesem Kaczyńskim", a jeśli Borys Budka "wyrazi wolę", to z nim również się spotka. - Jeśli trzeba będzie to również z panami Czarzastym, Zandbergiem czy Biedroniem. Na dziś największe moce sprawcze ma PiS, bo jest partią władzy. Gdyby otworzyło się na postulaty proobywatelskie, na dzień referendalny czy sędziów pokoju, to byłaby rewelacja - powiedział. Dodał, że mógłby współpracować także z Szymonem Hołownią. - Jeśli byłby zainteresowany postulatami proobywatelskimi, prawdziwie obywatelską i demokratyczną Polską, to ja jestem otwarty. O realizacji naszych postulatów trzeba rozmawiać z każdym - stwierdził.

Koniec koalicji PSL-Kukiz'15

W czwartek Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zakończeniu współpracy PSL-u z Kukiz’15. Lider ludowców wspomniał, że racją stanu dla PSL jest "silna obecność Polski w Unii Europejskiej". - Ostatnie głosowanie za uchwałą zaproponowaną przez PiS o wetowaniu budżetu, ale też wypowiedzi dotyczące zrównywaniu Unii Europejskiej ze Związkiem Radzieckim - dotyczyło to naszego projektu wpisania do Konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej - te różnice przepełniły czarę goryczy - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Terlecki o posłach Kukiz'15: Jesteśmy gotowi na współpracę z każdym

Paweł Kukiz przyznał, że zaskoczyła go taka forma zerwania koalicji. - Zostałem poinformowany wraz z innymi posłami Kukiz'15, że decyzją Rady Naczelnej zostaliśmy relegowani z klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej. […] Jeżeli to jest Koalicja Polska, to uważam, że takie relegowanie powinno się odbyć w ramach głosowania wszystkich podmiotów, a nie tylko poleceń Rady Naczelnej PSL - dodał.