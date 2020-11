Czarnek w TVP dywagował o Europie gorszej niż Związek Radziecki. Historyk: Zmącenie ideologiczne umysłu

W piątek w programie "#Jedziemy" TVP Info gościem był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który odniósł się do działań przedstawicieli Unii Europejskiej w kontekście Polski, m.in. do kwestii związanych z praworządnością. Czarnek stwierdził, że "doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki i komunizm".

Musimy przyjąć do wiadomości jedną rzecz, dotyczącą prawdziwej wizji UE. To obraz cywilizacji śmierci, to przed czym przestrzegał Jan Paweł II. Dziś mamy kulminacyjne momenty cywilizacji śmierci. Jeśli Europa martwi się o atlas antykoncepcji, o prawo do aborcji, czyli zabijania, a nie o to, że Europejczycy się nie rodzą, to jesteśmy w kulminacyjnym momencie cywilizacji śmierci

- powiedział polityk. Dodał, że "ci Europejczycy dzisiaj to neomarksiści, postmoderniści, którzy wyrastają dokładnie tego samego korzenia marksistowskiego, co komunizm bolszewicki i narodowy socjalizm niemiecki". - Ci ludzie nie znają pojęcia prawdy. Oni prawdę wyrzucili z kategorii etycznych, z relacji pomiędzy osobami - stwierdził Przemysław Czarnek.

"Głupota niemająca nic wspólnego z rzeczywistością"

O komentarz do słów ministra edukacji poprosiliśmy prof. Andrzeja Paczkowskiego, historyka, byłego członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i Rady IPN.

Takich kretynizmów chyba nie powinno się komentować. Po prostu wystarczy jedno zdanie, że jest to spowodowana jakimś zmąceniem ideologicznym umysłu głupota niemająca nic wspólnego z rzeczywistością minioną, nie mówiąc już o obecnej

- powiedział w rozmowie z Gazeta.pl prof. Andrzej Paczkowski.

"Ministerstwo Kołtunerii Narodowej"

Wypowiedź Przemysława Czarnka skomentował na Twitterze także Waldemar Kuczyński, ekonomista, publicysta i były minister przekształceń własnościowych.

Moim zdaniem tylko ciężki idiota wymieszany z niestrzyżonym od urodzenia kołtunem może coś takiego powiedzieć. Piękna ewolucja, od Komisji Edukacji Narodowej do Ministerstwa Kołtunerii Narodowej. Ta kołtuneria to przygotowywanie wyjście Polski z Europy i marszu do Moskwy

- napisał w serwisie społecznościowym.

Trudno powiedzieć, czego w tych bredniach jest więcej: głupoty czy podłości

- to z kolei słowa Wojciecha Szackiego, który kieruje działem politycznym "Polityki Insight".

Minister edukacji jednak powinien być mądrzejszy niż najmniej rozgarnięty delikwent z oślej ławki

- napisał dziennikarz Tomasz Lis.

Przemysław Czarnek mówi, że Unia Europejska to cywilizacja śmierci gorsza niż Związek Radziecki. Oto głos PiS-owskiej władzy. Takie kołtuństwo wkroczyło dziś do rządu i nadzoruje oświatę

- stwierdził redaktor naczelny magazynu "Fakty" Piotr Szumlewicz.