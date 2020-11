Paweł Kukiz utworzy nowe koło poselskie. Nie wszyscy posłowie pójdą za nim

W czwartek (26 listopada) po ponad rocznej koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło zakończyć współpracę z Pawłem Kukizem w ramach Koalicji Polskiej. Powodem decyzji PSL-u było poparcie przez posłów Pawła Kukiza uchwały PiS w sprawie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej.

REKLAMA

Paweł Kukiz utworzy nowe koło poselskie. Co z Agnieszką Ścigaj?

Posłowie Pawła Kukiza, którzy dotychczas należeli do klubu parlamentarnego Koalicja Polska-Polskie Stronnictwo Ludowe-Kukiz’15, będą musieli znaleźć dla siebie nowe ugrupowanie w Sejmie. Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, powiedział, że partia rządząca jest gotowa na współpracę "ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy i będą głosować tak, jak my".

Kierwiński o słowach Schetyny nt. aborcji. "Poszedł o krok za daleko"

Z informacji, które przekazało radio RMF FM, wynika jednak, że Paweł Kukiz zdecyduje się na założenie ze swoimi posłami własnego koła poselskiego. Do nowego ugrupowania mogą jednak nie trafić wszyscy współpracownicy Kukiza. Posłanka Agnieszka Ścigaj, która jest związana z Kukizem od momentu powstania jego ruchu w 2015 r., waha się pomiędzy pozostaniem w szeregach ludowców i pracą jako posłanka niezrzeszona.

Agnieszka Ścigaj wyłamała się ze wspólnego głosu posłów Pawła Kukiza poprzez nie głosowanie za uchwałą PiS, wyrażającą poparcie dla działań rządu w kwestii ewentualnego weta budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W skład nowego koła, oprócz Pawła Kukiza, mają wejść posłowie: Stanisław Tyszka, Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk oraz Paweł Szramka.

PSL zrywa współpracę z Kukiz'15. "To się rozjechało i nie możemy współpracy kontynuować"

O zakończeniu współpracy PSL-u z Kukiz’15 poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej konferencji prasowej. Lider ludowców wspomniał, że racją stanu dla PSL jest "silna obecność Polski w Unii Europejskiej".

- Ostatnie głosowanie za uchwałą zaproponowaną przez PiS o wetowaniu budżetu, ale też wypowiedzi dotyczące zrównywaniu Unii Europejskiej ze Związkiem Radzieckim - dotyczyło to naszego projektu wpisania do Konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej - te różnice przepełniły czarę goryczy - powiedział.

Mówiąc o "miękiszonie" Ziobro myślał o Morawieckim? Jest odpowiedź Fogla

Kosiniak-Kamysz podziękował Kukizowi za wspólną pracę, podkreślając, że "współpraca jest efektywna do momentu, gdy patrzy się w jednym kierunku". - W sprawach najważniejszych dla Polski musimy patrzeć w jednym kierunku, to się rozjechało i nie możemy współpracy kontynuować - dodał.

Paweł Kukiz przyznał, że zaskoczyła go taka forma zerwania koalicji. - Zostałem poinformowany wraz z innymi posłami Kukiz'15, że decyzją Rady Naczelnej zostaliśmy relegowani z klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej. (…) Jeżeli to jest Koalicja Polska, to uważam, że takie relegowanie powinno się odbyć w ramach głosowania wszystkich podmiotów, a nie tylko poleceń Rady Naczelnej PSL - dodał.