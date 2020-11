Mówiąc o "miękiszonie" Ziobro wbił szpilę Morawieckiemu? Wicerzecznik PiS: Myślę, że ten trop jest błędny

- "Miękiszonem" minister Zbigniew Ziobro określał tych, którzy gotowi są godzić się na wszystko, co zaproponują partnerzy, podchodząc nieasertywnie do negocjacji - zapewnił Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS był pytany o to, czy określenie użyte przez lidera Solidarnej Polski odnosiło się do premiera Mateusza Morawieckiego i sposobu, w jaki prowadzi negocjacje ws. unijnego budżetu.

