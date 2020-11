Kogo PiS zaproponuje na urząd RPO? W rozmowach pojawia się nazwisko młodego posła

W ubiegłym tygodniu Sejm ponownie odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Rudzińska-Bluszcz to kandydatka opozycji, przeciwko niej głosowali posłowie PiS i większość posłów Konfederacji.

REKLAMA

Sejm. Znów nie powołano Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na RPO. "Słów brak"

Obecnie Rzecznikiem Praw Obywatelskich nadal jest Adam Bodnar, choć formalnie jego kadencja dobiegł końca 9 września. Zgodnie z prawem, z powodu braku następcy, Bodnar kontynuuje pełnienie urzędu. Do tej pory swojego kandydata nie zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki informował, że w piątek ogłoszony zostanie nowy termin na zgłaszanie kandydatów. Zapytany o to, czy jego klub ma już swojego kandydata, odpowiedział: "zobaczymy, jak ogłosimy termin". Wcześniej Terlecki przyznał, że tym razem PiS zgłosi kandydata, ale dodał, że nie ma pewności, czy skutecznie przejdzie on całą drogę do powołania, gdyż Senat będzie blokował kandydata klubu PiS.

Zobacz wideo „To, co się dzieje na ulicach, nie jest tylko wynikiem postanowienia wydanego przez TK”

Daniel Milewski kandydatem na RPO?

Onet podaje, że w rozmowach z posłami PiS pojawiło się nowe nazwisko. Chodzi o Daniela Milewskiego, 31-letniego posła.

Polityk jest doktorem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, skończył też ekonomię na Wyższej Szkole Ekonomicznej. Zasiada w sejmowych komisjach: sprawiedliwości i praw człowieka, ustawodawczej oraz ds. Unii Europejskiej. Do Sejmu dostał po raz pierwszy w 2015 roku. Jest też członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie pracował m.in. w komisji równości i niedyskryminacji oraz komisji zagadnień prawnych i praw człowieka.

Do tej pory w obiegu medialnym jako kandydat PiS na RPO pojawiał się Bartłomiej Wróblewski. Należy do grupy posłów, która złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek ws. aborcji. - Po wyroku ws. aborcji on nie ma żadnych szans. Zresztą z nim jest jeszcze inny problem. Musiałby złożyć mandat poselski. Za niego wszedłby pewnie Tadeusz Zysk - mówi rozmówca Onetu.

Tadeusz Zysk, jak podaje portal, uważany jest w PiS za liberała, co rodzi obawy, że mógłby przejść do Porozumienia Jarosława Gowina.