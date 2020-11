Ziobro chce karać za publikowanie danych policjantów. Eksperci są krytyczni. "Brednie"

W niedzielę 22 listopada na stronie internetowej Prokuratury Krajowej zostało opublikowane oświadczenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Polityk poinformował w nim, że polecił Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wszcząć postępowanie karne wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy policjantów.

"Nazwiska i adresy policjantów są objęte tajemnicą, która ma chronić przed zemstą świata przestępczego. Ujawnienie ich tożsamości jest nie tylko czynem nieetycznym i niemoralnym, lecz przede wszystkim sprowadza na funkcjonariuszy bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Stwarza też poważne zagrożenie dla ich najbliższych. Dlatego ujawnienie nazwisk i adresów policjantów to przestępstwo" - głosi komunikat.

Przekazanie protestującym nazwiska funkcjonariusza stołeczna policja zarzucała choćby posłance Joannie Scheuring-Wielgus. Chodziło o policjanta, który podczas manifestacji przed warszawskim sądem powalił na ziemię kobietę.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało redakcji tvn24.pl przepisy, na podstawie których mają być stawiane zarzuty dotyczące upubliczniania danych policjantów.

Chodzi m.in. o złamanie artykułu 107 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych ("Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch").

W rozmowie z portalem kwalifikacje skomentował dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie, a wcześniej dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak twierdzi ekspert, w przypadku wykorzystania wizerunku na prywatnym koncie w serwisie społecznościowym nie stosuje się przepisów RODO. "Bo przepisy o ochronie danych osobowych nie znajdują zastosowania do tak zwanego użytku osobistego, czyli celu domowego. Celem domowym jest prowadzenie naszych prywatnych profili w mediach społecznościowych. Oczywiście można ewentualnie dochodzić odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych z wykorzystaniem kodeksu cywilnego, z tytułu naruszenia dobrego imienia i czci" - stwierdza.

Z kolei profile publiczne, czyli fanpejdże, jak tłumaczy ekspert, "korzystają z tzw. klauzuli prasowej". "Mamy masę wyroków, które mówią o tym, że fanpejdże różnego rodzaju są objęte klauzulą prasową, w związku z tym są objęte taką swobodą" - wyjaśnia.

Tvn24.pl przytacza inne przepisy wskazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, choćby art. 18 par. 3 w zw. z art. 255 par. 1 k.k. (pomocnictwo do przestępstwa publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa).

"Brednie"

Ten wątek komentuje w portalu dr Wojciech Górowski z Katedry Prawa Karnego UJ. - To są brednie - mówi prawnik. - Samo ujawnienie nazwiska nie ma nic wspólnego z publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa. Publiczne nawoływanie miałoby miejsce wtedy, gdyby posłanka lub ktoś inny publicznie powiedział “bijmy policjantów". Co więcej, pomocnictwo zakłada zamiar pomocnika ułatwienia komuś przestępstwa. Czyli w momencie ujawnienia tych danych chciałaby lub godziłaby się na to, że ktoś chce z ich pomocą pobić policjanta. I dodatkowo chciała, żeby przestępstwa dokonała konkretna osoba. Nie można pomagać komuś, kogo się nie zna. Pomocnik ma pomagać konkretnej osobie w konkretnym przestępstwie. I tak jest w prawie karnym w Polsce od 1932 roku - podkreśla.

Kolejny przepis to art. 231, par. 1, czyli przekroczenie lub niedopełnienie swoich uprawnień. Chodzi tutaj o sytuację, w które dane policjantów upubliczniłby poseł. - Niedopełnienie obowiązków odpada. Przekroczenie uprawnień? Poseł działa w interesie społecznym i moim zdaniem powoduje to, że nie ma mowy o przestępstwie. Bo jakie uprawnienie posła zostało przekroczone? - mówi dr Górowski.

Według eksperta zastosowania nie znajduje również przepis o podżeganiu do znieważenia funkcjonariusza lub zmuszanie go do określonej czynności. Jak wyjaśnia tvn24.pl, resort Ziobry uważa, że za takie przestępstwo można uznać opublikowanie fotografii funkcjonariuszy, któremu towarzyszą groźby lub wulgarne określenia pod ich adresem. W tym przypadku dr Górowski wskazuje, że "ujawnienie danych nie ma nic wspólnego" z podżeganiem. - Podżegać można konkretną osobę do konkretnego przestępstwa - podkreśla.

Kolejne przepisy dotyczą gróźb karalnych i zniesławienia.

Do zestawu potencjalnych zarzutów Prokuratura Okręgowa w Warszawie dodała w swojej odpowiedzi dla tvn24.pl jeszcze groźby karalne oraz zniesławienie. - Samo ujawnienie zdjęcia ani adresu nie jest pomówieniem. Tak samo podanie adresu nie jest groźbą. Oczywiście mogą występować groźby w sposób konkludentny (dorozumiany - red.) - stoję przy kimś z nożem i nic nie mówię. Albo pokazuję gest podcięcia gardła. Ale samo ujawnienie adresu nie jest groźbą. Groźba musi zawierać uzasadnioną obawę spełniania. Czyli nie wystarczy, że dana osoba się boi, ale czy w tych okolicznościach każdy z nas by się bał - tłumaczy Wojciech Górowski.