We wtorek Lech Kołakowski ostatecznie odszedł z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Na taki krok nie zdecydował się były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który po dwugodzinnej rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim ogłosił, że zostaje w partii. Wicemarszałek Sejmu pytany był na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o poszerzeniu klubu PiS o posłów np. Kukiz'15.

Ryszard Terlecki przyznał, że trwają rozmowy z posłami, także w temacie ewentualnego dołączenia do klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Rozmawiamy z wieloma posłami, tak to nazwę. Ja dziś mam na przykład spotkanie umówione z jednym z posłów, znaczących posłów opozycji i to wcale nie znaczy, że rozmawiamy wyłącznie o kwestii przechodzenia z klubu do klubu. Rozmowy, owszem, też z posłami tej grupy Kukiz'15 trwają - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Kto może dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości? Ryszard Terlecki powiedział, że "otwarta droga do przystąpienia do klubu" jest dla osób, które nawet po pewnym czasie "i z pewnym opóźnieniem" zrozumieją, że program PiS jest "najlepszy dla Polski". Według posła taką sprawą, która może podzielić polityków, jest kwestia weta wobec budżetu Unii Europejskiej.

- Są takie problemy, można powiedzieć, w przestrzeni politycznej, publicznej, które powodują, że rozmaici posłowie czy grupy posłów uznają, że jednak nasz sposób rozwiązywania problemów, czy nasz stosunek do tych problemów jest im bliższy i zaczynają zastanawiać się, czy przypadkiem nie popełnili błędu, nie uczestnicząc razem z nami z wypełnianiu tego programu - dodał polityk.

Ryszard Terlecki był też pytany o decyzje Polski i Węgier, które sprzeciwiły się powiązaniu środków unijnych z kwestią praworządności. Chociaż pozostałe państwa Unii zaakceptowały to rozporządzenie, to przedstawiciele rządów Polski i Węgier zapowiadają możliwość weta kolejnego budżetu UE na lata 2021-2027 w tym Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. - Wiadomo na czym polega ten spór. My mówimy, że nie pozwolimy naruszać traktatów unijnych i stwarzać sytuacji, która mogłaby być niebezpieczna dla Polski - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

