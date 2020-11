17 listopada poseł Lech Kołakowski zapowiedział, że zamierza opuścić Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił w RMF FM, powodem takiej decyzji był sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt zaproponowanej przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i Forum Młodych PiS. We wrześniu posła zawieszono w prawach członka partii (której członkiem jest od 2001 r.) za załamanie dyscypliny partyjnej podczas głosowania nad "Piątką dla zwierząt". 18 listopada postępowanie dyscyplinarne umorzono.

REKLAMA

Zobacz wideo Arłukowicz komentuje słowa Kaczyńskiego o „krwi na rękach” opozycji

Lech Kołakowski opuścił KP PiS. Przewaga Zjednoczonej Prawicy zmalała do 233 "szabel"

Choć w kolejnych medialnych wypowiedziach polityk dawał do zrozumienia, że być może do "rozstania" z PiS nie dojdzie, to we wtorek ostatecznie pożegnał się z klubem parlamentarnym i został posłem niezrzeszonym. Dodał, że opuszcza również samą partię. W związku z tym większość, którą Zjednoczona Prawica posiada w Sejmie, zmalała do 233 posłów.

- Będę posłem niezrzeszonym, będę pracował dla mieszkańców Polski, regionu, chcę pomagać ludziom płacącym podatki tak, aby czuli się w Polsce znacząco lepiej niż obecnie - mówił w Sejmie Kołakowski.

Kołakowski ostatecznie odszedł z klubu PiS. Będzie posłem niezrzeszonym

Pierwsze komentarze po odejściu Kołakowskiego. "Jak powiedział tak zrobił", "Czas na kolejnych odważnych"

W mediach społecznościowych odejście Kołakowskiego z KP PiS skomentowali politycy i dziennikarze. Niektórzy z nich wieszczą już, że przewaga ZP w izbie niższej parlamentu może jeszcze stopnieć.

Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS, zastrzegł, że jak dotąd Kołakowski formalnie wystąpił jedynie z klubu, a nie z partii.

"Na ręce Pani Marszałek [Elżbiety Witek - red.] złożył tylko informacje, że od dziś jest posłem niezależnym. W kwestii przynależności partyjnej [Kołakowski - red.] nie złożył żadnej deklaracji" - podkreślił na Twitterze Sobolewski.

- Niedawno jeszcze zapewniał, że zostanie. Posłowie mają różne pomysły, zobaczymy, czy wróci. Przekonywałem go, żeby był rozsądny, ale jak nie chce być, to trudno - stwierdził Ryszard Terlecki, szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu.

"Stało się! Z klubu PiS odszedł Poseł Lech Kołakowski. Czas na kolejnych odważnych, sprzeciwiających się destrukcyjnej polityce Kaczyńskiego" - stwierdziła Monika Pawłowska, posłanka Lewicy.

"Lech Kołakowski poza PiS. Jak powiedział tak zrobił" - napisał Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii.

"Poseł Kołakowski przestał być posłem PiS. Kolejne odejścia przed nami. Pruje się sweter prezesa" - tak do odejścia Kołakowskiego z klubu PiS odniósł się Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz "Rzeczpospolitej".