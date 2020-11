Rozłam w Koalicji Polskiej? Paweł Kukiz: Nikogo nie zamierzam trzymać się siłą

Polska i Węgry zagroziły, że zawetują budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027, bo nie chcą powiązania wypłat unijnych funduszy z zasadą praworządności. W czwartek 19 listopada część posłów związanych z ugrupowaniem Kukiz'15 poparła w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego (z którym Kukiz'15 współtworzy Koalicję Polską) uznali to za zły sygnał.

- To, że bliżej dzisiaj Kukiz‘15 do radykałów z obozu Zjednoczonej Prawicy niż do tego proeuropejskiego naszego nurtu, to szkoda. Nigdy w koalicji nie ma nic na zawsze, nikogo nie będziemy trzymać na siłę. Jak ktoś uzna, że bliżej jest mu po drodze ze Zjednoczoną Prawicą czy z kimkolwiek innym, to jest wolny mandat - skomentował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Paweł Kukiz: Nie rozumiem histerii działaczy PSL, przecież znają moje poglądy

Do tych słów odniósł się Paweł Kukiz, który stwierdził, że nie rozumie "histerii, w którą wpadło część działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego".

- Zawarliśmy porozumienie na realizację postulatów wyborczych, np. niski ZUS, referenda, czy emerytura wolna od podatku. Tam nie było ani słowa o unijnych kwestiach. [...] Nie zamierzam się nikogo trzymać siłą. Dziwię się, że prominentni działacze PSL-u wpadli w taką histerię. Przecież znają moje poglądy - mówił Kukiz na antenie RMF FM.

Polityk powiedział, że bez względu na to, kto byłby autorem uchwały o zawetowaniu powiązania budżetu Unii Europejskiej z praworządnością, zagłosowałby za. Jednocześnie podkreślił, że jest "absolutnym przeciwnikiem polexitu".

- W sytuacji takiej, kiedy nie mamy wykładni praworządności, nie mamy doprecyzowanego tego, co to jest praworządność, jeżeli pretekstem do niedania pieniędzy może być sama intencja czy ryzyko naruszenia praworządności, to nie tak się umawialiśmy - tłumaczył Kukiz.

Paweł Kukiz: Koalicja Polska jako pewnego rodzaju koncepcja jest rzeczą dobrą

Gospodarz programu "Poranna rozmowa RMF FM" Robert Mazurek powiedział Pawłowi Kukizowi, że posłom PSL nie podoba się to, że działacze Kukiz'15 pomogli PiS w momencie, kiedy to miało problemy, bo niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli mówić o wystąpieniu z partii.

- Nie rozumiem tego typu myślenia. [...] Ja uważam, że Koalicja Polska jako pewnego rodzaju koncepcja jest rzeczą dobrą i należy zrobić wszystko, by współpraca dobrze się układała - powiedział Paweł Kukiz, tłumacząc, że nie będzie głosował według dyscypliny partyjnej wbrew swoim poglądom.