Fogiel na temat słów Kaczyńskiego o "krwi na rękach": Nie istnieją ekspertyzy, ale to czysta statystyka

Podczas obrad Sejmu 18 listopada Jarosław Kaczyński powiedział politykom opozycji, że "mają krew na rękach", w związku z popieraniem manifestacji po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Wszystkie te demonstracje, które popieraliście, kosztowały już życie wielu osób. Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedziało - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Wicerzecznik PiS został zapytany o te słowa w rozmowie w TVN24. - Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który zarzucił opozycji, że ma "krew na rękach" wynikała z czystej statystyki - przekonywał Radosław Fogiel. Polityk dopytywany był o to, na podstawie jakich danych prezes PiS opierał swoją wypowiedź. - Nie istnieją ekspertyzy, które mówią, jak każda osoba się zaraziła - odpowiedział Fogiel. Polityk dodał, że "jeżeli ktoś łamie zakaz zgromadzeń w czasie epidemii, inicjuje wielotysięczne demonstracje, to czysta statystyka pokazuje, że tam musi dojść do zakażeń".

Słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzucają, że protesty przyczyniły się do zwiększenia liczby zakażeń, nie są zgodne ze stanowiskiem naukowców w tej sprawie. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wydało komunikat, w którym napisano, że "nieuprawnionym stwierdzeniem" jest powoływanie się na ich modele przy podkreślaniu wpływu protestów na wzrost zakażeń w Polsce. Specjalista ds. chorób zakaźnych prof. Robert Flisiak dodał, że maseczki zapewniają ochronę przed zakażeniem, dlatego jeśli demonstranci mają zasłonięte usta i nos oraz zachowują dystans, to takie manifestacje są bezpieczne. Tego samego zdania jest prof. Krzysztof Simon. - Jeżeli ludzie stoją sobie oddzielnie na świeżym powietrzu, noszą maski, to specjalnie się nie zarażą. Natomiast jeżeli w by w tłumie i bez masek protestowali, to skończy się to niedobrze - ocenił ekspert.

"Policja wykonuje swoje obowiązki, które polegają na utrzymywaniu czy przywracaniu porządku"

Dalej Radosław Fogiel został poproszony o komentarz do działań policji wobec protestujących. - Z tego co mi wiadomo, policja wykonuje swoje obowiązki, które polegają na utrzymywaniu czy przywracaniu porządku. Rozumiem, że mogą się pojawiać wątpliwości co do działań policji - tak samo po protestach, jak i po Marszu Niepodległości. Rolą kierownictwa policji, a potem nadzorującego ją ministerstwa, jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości - dodał wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk przekonywał, że wyjaśnienia dotyczące kontrowersyjnych interwencji policji "sukcesywnie spływają". Poseł uważa też, że obecność nieumundurowanych funkcjonariuszy na protestach to "standardowa procedura", która jest wykorzystywana od lat. - Jeżeli chodzi o użycie przymusu bezpośredniego, za każdym razem zależy to od oceny sytuacji na miejscu. [...] Najwidoczniej wystąpiło zagrożenie, atak na policję - powiedział.

Radosław Fogiel mówił też o zatrzymanej w poniedziałek 23 listopada fotoreporterce Agacie Grzybowskiej. - Dziennikarka miała naruszyć cielesność funkcjonariusza, kopała go i wówczas została zatrzymana. Policja twierdzi, że w momencie zatrzymania nie wiedziała, że ta osoba jest dziennikarzem - powiedział polityk. Wicerzecznik dodał, że dziennikarze czy posłowie nie są ponad prawem.

