W poniedziałek na antenie radiowej Jedynki Mariusz Błaszczak mówił o protestach, które rozpoczęły się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

To jest taka metoda, którą opozycja uprawia. Chce przejąć władzę przez ulicę i zagranicę. To jest ten element uliczny. Agresywny tłum, który atakuje policję, który rzeczywiście w sposób wulgarny zresztą eksponuje swoje hasła. Ten wulgaryzm na ulicach, to ma moim zdaniem związek z edukacją, z nauką. Nie przypominam sobie wcześniej, żeby można było usłyszeć tego rodzaju wulgaryzmy

- powiedział minister obrony narodowej. Podkreślił, że wulgaryzmy wcześniej można było przeczytać w tygodniu "NIE" stworzonym przez Jerzego Urbana. Jak dodał, "z jednej strony mówią, że to strajk kobiet, ale jak się przyjrzymy tej agresji, wulgaryzmom, to widzimy, że to nijak ma się do zachowania kobiet".

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zbadało zgodność z konstytucją przepisu dotyczącej aborcji eugenicznej, czyli aborcji dokonywanej na chorych dzieciach. Tu przede wszystkim chodzi o dzieci z zespołem Downa. W praworządnym państwie to TK jest od tego, żeby badać zgodność ustaw z konstytucją i tak się dzieje, tylko praworządnych orzeczeń ta agresywna opozycja nie przyjmuje

- powiedział Błaszczak i dodał, że "sprawiedliwość i tak ma być po ich stronie". Podkreślił, że opozycja uważa, że ma rządzić Polską, chociaż naród wybrał inaczej. - Oni mają licencję na władzę - stwierdził.

Protesty po wyroku TK

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Spowodowało to falę protestów w całej Polsce. Demonstranci manifestowali swój sprzeciw pod siedzibami TK i PiS, pod kuriami czy kościołami.

W zeszłą środę w Warszawie odbył się kolejny protest przeciwko orzeczeniu Trybunału. Planowana była blokada Sejmu. Wcześniej jednak oddziały policji skutecznie odcięły dostęp do parlamentu. Z tego powodu blokada zmieniła się w marsz, który doszedł przed siedzibę TVP na placu Powstańców Warszawy. Tam policja otoczyła demonstrantów i rozbijała protest, używając m.in. gazu. Kontrowersje wzbudzili nieumundurowani funkcjonariusze, którzy stosowali środki przymusu bezpośredniego.

Z kolei w poniedziałek odbył się protest pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Był on wyrazem sprzeciwu wobec m.in. zapowiadanych przez ministra Przemysława Czarnka konsekwencji dla nauczycieli i nauczycielek popierających Strajk Kobiet. Uczestnicy domagali się jego dymisji oraz rzetelnej edukacji seksualnej. Wciąż aktualny był także postulat dotyczący dostępu do bezpiecznej aborcji w Polsce. Doszło do zatrzymań, m.in. fotoreporterki Agaty Grzybowskiej.

