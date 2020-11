Sondaż. 49 proc. Polaków uważa, że polityka PiS może doprowadzić do polexitu

Agencja badawcza Kantar przeprowadziła sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24. Badanie składało się z dwóch pytań. Pierwsze z nich dotyczyło tego, czy Polska powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej. Aż 87 proc. ankietowanych stwierdziło, że tak, przeciwnego zdania było 8 proc. respondentów, a 5 proc. nie miało zdania na ten temat.

REKLAMA

Efekt uboczny sporu o budżet UE? "Polexit jedną z opcji, które są na stole"

Czy PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej? Polacy podzieleni

Ankieterzy zapytali respondentów także o to, czy ich zdaniem polityka Prawa i Sprawiedliwości może doprowadzić do polexitu. 49 proc. respondentów uważa, że rząd PiS może doprowadzić do wyjścia z Unii Europejskiej (20 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 29 proc. "raczej tak"). 40 proc. badanych stwierdziło, że działania polskiego rządu nie doprowadzą do polexitu (11 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 29 proc. "raczej nie"). 11 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar w dniach 20-23 listopada 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób pełnoletnich.

Spór o budżet UE. Ziobro straszy aborcją i małżeństwami jednopłciowymi

Polska i Węgry grożą zawetowaniem budżetu Unii Europejskiej

Trwa spór dotyczący budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Polska i Węgry zagroziły, że go zawetują, bo nie chcą, aby wypłaty funduszy unijnych zostały powiązane z zasadą praworządności. Jeśli tak się stanie, Polska nie otrzyma pieniędzy z funduszu odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki utrzymuje, że pomysł powiązania wypłat unijnych z zasadą praworządności to "pozatraktatowy, niejasny mechanizm polityczny".