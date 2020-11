Sprawa prezydenckiego projektu dot. aborcji stoi w miejscu. Sejmowi prawnicy nie chcą się nim zająć

Sprawę prezydenckiego projektu ustawy dot. aborcji opisuje Onet. Na początku listopada projekt został przekazany połączonym komisjom zdrowia i sprawiedliwości. Komisje zbiorą się w czwartek, ale nie będą omawiały spraw związanych z aborcją.

Sprawę komplikuje fakt, że Biuro Analiz Sejmowych nie przygotowało opinii zamówionej przez przewodniczącego komisji zdrowia Tomasza Latosa. Według portalu sejmowi prawnicy mają wątpliwości, czy bez ogłoszenia wyroku mogą zająć się projektem.

Argentyna. Prezydent chce legalizacji aborcji, by "ratować życie"

Projekt Andrzeja Dudy dot. aborcji. BAS nie przygotował opinii

- Trudno im się w sposób precyzyjny odnieść do projektu pana prezydenta, nie mając wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jego uzasadnienia. Nie sposób sporządzić opinii prawnej w sytuacji pewnego zawieszenia. Uznajemy więc, że sprawa jest zawieszona do momentu, aż prawnicy będą mieli podstawę do tego, by się odnieść do orzeczenia - mówi Onetowi Latos. - Ja np. osobiście szukałbym możliwości doprecyzowania przepisów dotyczących ochrony życia kobiety, ale nie jestem prawnikiem i m.in. po to była zamówiona ta ekspertyza - dodaje.

Zobacz wideo Jackowski o orzeczeniu TK ws. aborcji i ustawie antycovidowej

Rząd zwleka z publikacją wyroku ws. aborcji. - Czekamy na uzasadnienie do wyroku TK. To uzasadnienie potrzebne jest po to, by móc stworzyć przepisy, które będą budowały pewien kompromis społeczny, co jest bardzo potrzebne, bo widzieliśmy z jakimi emocjami ten wyrok się spotkał - powiedział w poniedziałek w "Kropce nad i" szef KPRM Michał Dworczyk.

Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że posłowie PiS mają wątpliwości, czy projekt Andrzeja Dudy poprze większość. Wielu polityków uważa, że orzeczenie TK powinno zostać opublikowane. Tak też sądzi Andrzej Duda. - Nie ma żadnych wątpliwości, że wyrok został wydany przez TK i zgodnie z przepisami powinien być opublikowany niezwłocznie. Skoro nie jest publikowany, to rozumiem, że występuje jakaś uzasadniona przyczyna braku tej publikacji. Ale nie mam wątpliwości, że wyrok powinien zostać opublikowany - mówił podczas spotkania klubów "Gazety Polskiej".

Abp Jędraszewski o "tzw. praworządności": Kryje się za tym aborcja

- Zostały uwolnione takie emocje, że dziś jest miejsce tylko na skrajne stanowiska. Niestety z tego punktu widzenia wyrok jest tragicznym w skutkach błędem - stwierdza z kolei rozmówca Onetu.