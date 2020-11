Donald Tusk o działaniach PiS: Wpisują się precyzyjnie w rosyjską strategię rozbijania UE

"Wszystkie, podkreślam, wszystkie działania PiS wpisują się precyzyjnie w rosyjską strategię rozbijania Unii Europejskiej i geopolityczną izolację Polski. Czy robią to świadomie jest pytaniem drugorzędnym" - napisał na Twitterze Donald Tusk, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

"DGP": PiS nie chce wyprowadzać Polski z UE przez co najmniej 10 lat

W rozmowie z TVN24 słowa byłego premiera skomentował europoseł Ryszard Czarnecki. - To Donald Tusk mówił w wywiadzie, że "Putin to nasz człowiek w Moskwie" - powiedział. - Więc co do strategii rosyjskiej, myślę, że Donald Tusk może o niej dużo powiedzieć. Tylko pewnie o niej słyszał od samego Putina - dodał.

Prawdopodobnie komentarz Tuska odnosi się do negocjacji dot. unijnego budżetu i funduszu odbudowy, które na razie nie przyniosły skutków. Polska i Węgry nie chcą zgodzić się na powiązanie wypłaty pieniędzy z praworządnościami. Polski rząd zapowiada weto w tej sprawie.

Z kolei słowa Czarneckiego są zapewne nawiązaniem do spotkania z 2009 roku, kiedy Tusk spotkał się w Sopocie z Władimirem Putinem, ówczesnym premierem Rosji. Putin był w Polsce z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W 2018 roku Tusk mówił o tym spotkaniu podczas procesu Tomasza Arabskiego, który był sądzony za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. - Trwało kilka minut. Rozmawialiśmy o sprawach kurtuazyjnych. Rozmowa była krótka, dlatego dokładnie ją pamiętam. Pokazywałem, gdzie jest plaża, po której biegam, a także gdzie jest mój dom. Putin opowiadał, że ma dużo ochrony i że przez to cierpi. I na tym koniec. Wiem, że to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź dla tych, którzy snują teorie spiskowe - mówił były premier.

