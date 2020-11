Owsiak pisze do Kingi Dudy: Kilka miesięcy temu była szansa, aby Twój Tata mógł pomóc onkologii

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak na początku nawiązał do faktu, że Kinga Duda jest społeczną doradczynią prezydenta. Stwierdził, że "docenia" jej funkcję. "Sam bardzo polegam na radach moich dorosłych córek, a nawet potrafię wsłuchać się w opinie moich wnuczek - często dają mi dużo do myślenia" - przyznał Owsiak.

W swoim wpisie nawiązał także do opublikowanego niedawno przez Andrzeja Dudę apelu o wsparcie dla chorującego na nowotwór mężczyzny.

"Twój Tata na Twitterze przedstawił apel rodziny, która prosi o pomoc - potrzebuje środków na walkę z chorobą nowotworową głowy rodziny. Z takimi prośbami my, jako Fundacja WOŚP, spotykamy się codziennie" - napisał Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak: Była szansa, aby Twój tata pomógł onkologii

Kilka miesięcy temu, Kingo, była szansa, aby Twój Tata mógł w sposób wyjątkowy i jedyny pomóc onkologii - chodzi o 2 miliardy złotych, które dodatkowo i nagle, jak z nieba, zostały przekazane przez większość sejmową dla Polskiej Telewizji Publicznej, a mogły być jednym podpisem zawetowane, właśnie przez Twojego Tatę. Zgodnie z propozycją mniejszości sejmowej, mogły być przekazane na wsparcie onkologii

- stwierdził lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomniał, że w ciągu 28. finałów WOŚP zebrano ponad 1,3 mld zł i kupiono ponad 65,2 tys. urządzeń.

"Te 2 miliardy może spowodowałyby, że rodzina szukająca pomocy znalazłaby ją w ramach powszechnej opieki zdrowotnej. Może o tym nie wiedziałaś? To teraz już wiesz" - napisał.

"Jeśli chciałabyś więcej wiedzieć o bolączkach polskiej służby zdrowia, a także super działaniach organizacji pozarządowych, to serdecznie zapraszam do nas do Fundacji - właśnie przygotowujemy się do 29. Finału i dodatkowa para wolontariackich rąk do pomocy zawsze się przyda" - dodał Jerzy Owsiak.