Strajk Kobiet. Kapelan narodowców o pielęgniarkach: Jakieś diablice, czułem się jak w piekle

Ksiądz Roman Kneblewski prowadzi osobisty wideoblog "Tuba Cordis". W nagraniu z 21 listopada mówił o wulgaryzmach i Strajku Kobiet.

- To są tylko jedne wulgaryzmy, same wulgarne słowa, skandowane, wykrzykiwane, że to się powtórzyć, zacytować nie godzi. I to mało, że to kobiety tak wrzeszczą, robią ze swoich ust kloakę, to nawet dziewczynki nieletnie mają w swoich rękach transparenty z wulgaryzmami i też krzyczą. Nie wiedzą nawet, o co chodzi, ale uczy się je od maleńkości takiego wulgarnego, beznadziejnie wyuzdanego zachowania - mówił ks. Kneblewski.

Duchowny stwierdził, że takie zachowanie to zerwanie z polską tradycją. Powiedział, że dawniej nawet oficerowie, którzy w swoim gronie potrafili przekląć, nie używali wulgaryzmów w obecności szeregowych żołnierzy, bo był to dla nich wstyd - w odróżnieniu od odmawiania różańca w miejscu publicznym.

- Przed dwoma tygodniami byłem w szpitalu. [...] W jednym oddziale pielęgniarki, ładne dziewczyny, ładne buzie, przyjemne, kobiece sylwetki, widać, że twarze inteligentne. [...] Wszystko było jak najwyższej jakości, dopóki nie otworzyły ust, bo wtedy dopiero się wylewała kloaka - powiedział ks. Roman Kneblewski.

Duchowny stwierdził, że pielęgniarki w czarnych maseczkach z czerwonymi błyskawicami wyglądały jak "jakieś diablice".

- Czułem się, jakbym był w piekle. One się widocznie utożsamiają z tą rozwrzeszczaną tłuszczą, która wykrzykuje wulgaryzmy - powiedział kapelan narodowców.

Kim jest ks. Roman Kneblewski?

Do niedawna ks. Roman Kneblewski był proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. W czerwcu 2019 roku informowaliśmy, że biskup bydgoski Jan Tyrawa przeniósł duchownego na wcześniejszą emeryturę, ale ks. Kneblewski odwołał się od tej decyzji. We wrześniu 2020 roku Watykan podtrzymał decyzję biskupa Tylawy, przez co Kneblewski stracił posadę.

Były bydgoski proboszcz uznawany jest za kapelana narodowców. Duchowny jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Obrażał m.in. Annę Grodzką, nazywając ją "jednostką chorobową" i mówiąc, że powinna się udać "do weterynarza"; krytykował także Jerzego Owsiaka oraz wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których nazywał "oszustami i demoralizatorami". Ks. Kneblewski negował także istnienie pandemii koronawirusa.

