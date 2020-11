Abp Jędraszewski o "tzw. praworządności": Kryje się za tym aborcja jako prawo kobiety

Sytuacja polityczna jest taka, że Polska znowu jest sama i tylko Węgry ją wspierają. Przychodzi neomarksistowska wizja nowego ładu, będąca znowu odrzuceniem Królestwa Bożego

- powiedział abp Marek Jędraszewski podczas homilii pokazanej m.in. przez TVN24. Dodał, że to narzucona przez ważne ośrodki "kolejna karykatura tego, co głosi chrześcijaństwo od dwóch tysięcy lat".

REKLAMA

Bo Boga jako pasterza zastępuje się wizją powszechnego dobrobytu i zaspokajania najbardziej wyrafinowanych pragnień materialnych, gdzie liczą się przede wszystkim pieniądze, a nie obiektywne wartości, nie niepodległość. Gdzie głosi się niezdefiniowane bliżej wartości europejskie i tak zwaną praworządność

- stwierdził hierarcha. Abp Jędraszewski podkreślił, że kryje się za tym "aborcja jako prawo kobiety".- Co więcej, to prawo kobiety do aborcji przedstawia się jako esencję człowieczeństwa, gdzie na siłę chce się wprowadzać już od przedszkoli ideologię gender i LGBT, i tak zwane małżeństwa homoseksualne, i adopcję dzieci poprzez nie, i to, cośmy niedawno mogli widzieć - targi dzieci, w tym także dzieci jeszcze niepoczętych w Brukseli - powiedział duchowny.

Polacy chcą pozostać w UE. Wysokie poparcie także wśród wyborców PiS

Powiązaniu budżetu UE z praworządnością

Przypomnijmy, że część polityków Unii Europejskiej proponuje, aby wprowadzić mechanizm powiązania wypłat środków unijnych z praworządnością. W czwartek premier Mateusz Morawiecki zagroził odrzuceniem przez Polskę budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027, jeśli takie rozwiązanie zostanie przyjęte. Szef polskiego rządu wysłał list w tej sprawie do liderów unijnych instytucji: przewodniczących Rady Europejskiej Charlesa Michela i Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a także do Angeli Merkel, kanclerz Niemiec, które kierują w tym półroczu pracami UE.

W zeszły poniedziałek o weto ws. budżetu unijnego apelował do premiera Morawieckiego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro o powiązaniu budżetu UE z praworządnością. "Zniewolenie"