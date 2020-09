Terlecki potwierdza, że Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu. "Taki jest plan, będzie wicepremierem"

- Wszystko na to wskazuje, że będzie [w rządzie - red.]. Skład rządu zostanie ogłoszony w odpowiednim trybie. W czwartek lub piątek spotka się kierownictwo partii i zatwierdzi ostatecznie kształt koalicji. A wtedy zostanie już tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji - powiedział Terlecki w Sejmie.

Terlecki o wejściu Kaczyńskiego do rządu: Taki jest plan. Ma mu podlegać ministerstwo sprawiedliwości

Czy w takim razie prezes PiS zostanie szefem komitetu ds. bezpieczeństwa? Jak informowała PAP, w takim scenariuszu miałby on objąć nadzorem trzy ministerstwa: sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. - Taki jest plan. Zobaczymy - odpowiedział Terlecki.

Szef KP PiS potwierdził też, że Kaczyński miałby objąć tekę wicepremiera. - Tak, oczywiście, [będzie też - red.] wicepremierem. Ministerstwo sprawiedliwości będzie mu wtedy bezpośrednio podlegać - powiedział Terlecki.

- To wygodne i bezpieczne wyjście dla nas. Mam nadzieję, że ministerstwo sprawiedliwości będzie wtedy działać jeszcze sprawniej i skuteczniej - dodał.

Terleckiego zapytano też, czy Solidarna Polska poprze jednak projekt ustawy o odpowiedzialności urzędniczej w czasie epidemii COVID-19 (tzw. bezkarność plus). - Jeśli koalicja zostanie przywrócona, to oczywiście będzie obowiązywać klubowa dyscyplina - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

W środę wieczorem w prezydenckiej willi przy ul. Bacciarellego w Warszawie doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Portal Onet poinformował, że liderzy PiS i Solidarnej Polski doszli do porozumienia, a jego elementem ma być zgoda w sprawie odrzucenia ewentualnego weta prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy o ochronie zwierząt.

Z kolei Polska Agencja Prasowa ustaliła nieoficjalnie, że efektem spotkania ma być wspomniane wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. W gabinecie Morawieckiego prezes PiS miałby zostać szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i nadzorować ministerstwa: sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Sprawowanie nadzoru oznaczałoby możliwość ingerencji w działania wspomnianych resortów. Kaczyński uczestniczyłby też oczywiście w posiedzeniach gabinetu Morawieckiego.