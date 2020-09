Dworczyk o wejściu Kaczyńskiego do rządu: Cieszyłbym się z takiego rozwiązania

W środę wieczorem w prezydenckiej willi przy ul. Bacciarellego w Warszawie doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Portal Onet poinformował, że liderzy PiS i Solidarnej Polski doszli do porozumienia, a jego elementem ma być zgoda w sprawie odrzucenia ewentualnego weta prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy o ochronie zwierząt.

Z kolei Polska Agencja Prasowa ustaliła nieoficjalnie, że efektem spotkania ma być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. W gabinecie Morawieckiego prezes PiS miałby zostać szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i nadzorować ministerstwa: sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.

O to, czy pożar w Zjednoczonej Prawicy powoli udaje się ugasić, zapytano w Programie I Polskiego Radia Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Według mojej wiedzy jesteśmy już na ostatniej prostej negocjacji, a porozumienie wydaje się bliskie. Co do jego ostatecznej treści, decyzję podejmą władze PiS. Nastąpi to w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin i wtedy zostaną zaprezentowane szczegóły tych decyzji - przekazał.

Dworczyk skomentował również możliwe wejście prezesa PiS do rządu, o którym informowała PAP. - Cieszyłbym się z takiego rozwiązania z kilku powodów. Po pierwsze, obecność prezesa Kaczyńskiego w rządzie miałaby bez wątpienia charakter stabilizujący i myślę, że wtedy można byłoby liczyć na większą refleksję u naszych koalicjantów niż do tej pory. Po drugie, na potrzebę takiego rozwiązania, tj. stworzenia pewnego nadzoru w tym obszarze bezpieczeństwa, wskazywały już różnego rodzaju ćwiczenia, w tym ćwiczenia NATO-wskie. Prezes Kaczyński jako najbardziej doświadczony polityk na polskiej scenie politycznej byłby świetną osobą, aby pokierować tym obszarem - ocenił Dworczyk w radiowej Jedynce.

- Po trzecie, jestem przekonany, że współpraca prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego wytworzyłaby bardzo pozytywną synergię dla rządu. Jest to dwóch wybitnych polityków. A tak po ludzku, ci dwaj politycy po prostu lubią się jako ludzie - dodał szef KPRM.