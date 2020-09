Czarnecki o rozmowach w koalicji: Udało się, może i skalpelem, wyciąć niepotrzebne tkanki

- Rozmowy będą kontynuowane, ale można powiedzieć, że jesteśmy niemal na finiszu negocjacji. Niełatwych, nawet trudnych. Ale koniecznych do tego, by wszystko wyjaśnić raz na zawsze i oczyścić atmosferę - powiedział w Porannej rozmowie Gazeta.pl europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dodał, że szczegóły porozumienia poznamy być może w ciągu najbliższym godzin. Naszego gościa zapytaliśmy również o możliwe wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu Mateusza Morawieckiego.

