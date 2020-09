"Piątka Kaczyńskiego". Posłanka PiS straciła stanowisko. Jej córka również może mieć kłopoty

Katarzyna Czochara, podobnie jak 14 innych posłów Prawa i Sprawiedliwości, została zawieszona w prawach członka PiS, bo nie poparła tzw. piątki dla zwierząt w trakcie sejmowego głosowania. Okazuje się jednak, że kara za nieposłuszeństwo wobec partii na tym się nie kończy. Portal brzeg.naszemiasto.pl informuje, że Katarzyna Czochara została odwołana z funkcji pełnomocniczki powiatowej PiS w powiecie prudnickim. Decyzję tę podjęła pełnomocniczka okręgowa Prawa i Sprawiedliwości posłanka Violetta Porowska, która zastąpiła Czocharę na pełnionym przez nią stanowisku.

- Pani poseł zagłosowała tak, jak jej koalicyjny kolega z Solidarnej Polski. Uważam, że nie była to ani pomyłka, ani tym bardziej incydentalne zbliżenie do Solidarnej Polski, tylko świadome, czynione z premedytacją działanie - powiedziała Porowska w rozmowie z portalem brzeg.naszemiasto.pl. Wspomniany "kolega z Solidarnej Polski" to Janusz Kowalski, do którego Czocharze było ostatnio blisko.

Lokalni działacze PiS nie wykluczają, że Katarzyna Czochara zostanie usunięta z partii. Twierdzą, że w związku z tym, iż została zawieszona w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, taka droga pozostaje otwarta.

Zobacz wideo Sejm przegłosował ustawę o ochronie zwierząt. Komentuje Franek Sterczewski

Córka Katarzyny Czochary może zostać wyrzucona z Forum Młodych PiS

Z doniesień medialnych wynika, że kłopoty ma nie tylko Katarzyna Czochara, ale także jej córka Joanna, która jest członkinią Forum Młodych PiS i radną wojewódzką. Jak informuje TVN24, powołując się na PAP, władze opolskiego FM PiS podjęły stanowisko w sprawie usunięcia ze swoich szeregów córki posłanki. Pomysł ten nie podoba się przewodniczącemu krajowych struktur FM PiS Michałowi Moskalowi.

"Nie ma mojej zgody na pociąganie do odpowiedzialności Joanny Czochary za to, jak głosowała w sprawie »Piątki« jej mama, poseł na sejm RP. Odbędę dzisiaj rozmowę z przewodniczącym Forum Młodych w Opolu, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy" - napisał Moskal na Twitterze.