Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Onet: Ziobro i Kaczyński doszli do porozumienia

W środę odbyło się kolejne posiedzenie kierownictwa PiS. - Piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski i wszystko zależy od ich decyzji. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze, zależy nam na współpracy, by móc realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Później w prezydenckiej willi przy ul. Bacciarellego Jarosław Kaczyński spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą. Jak zaznacza Onet, było to spotkanie "ostatniej szansy".

Onet: Jest porozumienie w koalicji rządzącej

Jak podaje Onet, powołując się na kilka niezależnych źródeł, liderzy PiS i Solidarnej Polski doszli do porozumienia w sprawie dalszego trwania koalicji Zjednoczonej Prawicy. Portal podkreśla, że elementem konsensusu jest zgoda w sprawie odrzucenia ewentualnego weta prezydenta Andrzeja Dudy do tzw. ustawy futerkowej.

Rozmówcy Onetu ze Zjednoczonej Prawicy poinformowali, że podczas spotkania politycy nie rozmawiali na temat tzw. ustawy o bezkarność urzędników. Przypomnijmy, że sprzeciwiała jej się Solidarna Polska na czele ze Zbigniewem Ziobro. Niemal w ostatniej chwili z harmonogramu obrad sejmowych wykreślił ją PiS. Ryszard Terlecki zapowiedział wówczas, że partia nie wycofuje jej ostatecznie. Jak podkreśla Onet, możliwe, że projekt jednak nie wróci już w takiej formie, w jakiej dotąd był proponowany.

Kaczyński miał postawić Ziobrze jeszcze jeden warunek: politycy Solidarnej Polski mają zrezygnować z samodzielnych inicjatyw w sprawach światopoglądowych, a wszystko powinni konsultować z PiS.