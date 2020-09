Napięta sytuacja w Zjednoczonej Prawicy. Zakończyło się spotkanie Kaczyński-Ziobro

Jak relacjonuje TVN24, po godzinie 19 przy ul. Bacciarellego, w willi należącej do Kancelarii Prezydenta, spotkali się Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Spotkanie trwało ok. godziny, po 20 prezes Prawa i Sprawiedliwości opuścił budynek, kilka minut później to samo zrobił Ziobro.

Co dalej z koalicją? "Piłka jest po stronie Solidarnej Polski"

Wciąż nie wiadomo, jak zakończy się obecny kryzys w koalicji rządzącej. Spotkanie Kaczyński-Ziobro odbyło się niedługo po zakończeniu obrad Prawa i Sprawiedliwości. Po spotkaniu przy Nowogrodzkiej Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS, mówiła w PAP o dalszych krokach. - Piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski i wszystko zależy od ich decyzji - powiedziała. - Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze, zależy nam na współpracy, by móc realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna - podkreśliła.

Również kierownictwo Solidarnej Polski w środę prowadziło rozmowy. Jak informował Jan Kanthak, zarząd SP upoważnił Ziobrę do dalszych rozmów dotyczących współpracy w ramach koalicji.