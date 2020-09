Woś mówił o audycie w spółkach Skarbu Państwa. "PiS nie przeprowadzał, ani nie zlecał jego wykonania"

- Bez przerwy w mediach słyszymy, jakich to Solidarna Polska nie ma wpływów, jak bardzo nasi ludzie są właśnie w różnych miejscach. Okazało się, że kiedy został zrobiony audyt, to nawet wiele osób z Prawa i Sprawiedliwości było zaskoczonych - mówił we wtorek Michał Woś. Jak wynika z odpowiedzi nadesłanej Gazeta.pl, PiS ani nie przeprowadzał, ani zlecał audytu w spółkach Skarbu Państwa.