Kamiński skrytykował wniosek KO o odwołanie Ziobry. "Stoją za tym geniusze"

- Nie wiem, dlaczego politycy PO nie wiedzą, że ich wniosek służy dziś konsolidacji PiS? To infantylne reagowanie na kryzys polityczny - powiedział w Radiu ZET senator Koalicji Polskiej Michał Kamiński. We wtorek politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że złożą do marszałkini Sejmu wniosek o wotum nieufności wobec szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Kamiński dodał, że za tą inicjatywą stoją "ci sami geniusze, którzy doprowadzili do triumfu [Andrzeja Dudy - red.] w wyborach prezydenckich".

3 Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl