Jarosław Kaczyński zostanie wicepremierem? RMF FM: Rośnie presja

Jak dowiedział się Patryk Michalski z RMF FM z nieoficjalnych rozmów z politykami Solidarnej Polski i Porozumienia, "rośnie presja na Jarosława Kaczyńskiego, by wszedł do rządu w roli wicepremiera". Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że prezes PiS nie wyklucza możliwości wejścia do rządu, jednak decyzji jeszcze nie podjął.

Po rozmowach szefa PiS ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem, ważni politycy Solidarnej Polski jak i Porozumienia powtarzają, że opcja Jarosława Kaczyńskiego w roli wicepremiera leży na stole i jest brana przez niego pod uwagę

- informuje RMF FM i dodaje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości ucinają temat.

Jak podkreśla RMF FM, gdyby Kaczyński wszedł do rządu, mógłby niwelować konflikt między Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobrą. Jednak, z drugiej strony, premier mógłby się czuć mało komfortowo w takiej sytuacji. Dziennikarze stacji radiowej ustalili, że już teraz szef polskiego rządu nie radzi sobie z kryzysem z obozie rządzącym.

W nieoficjalnych rozmowach politycy Solidarnej Polski twierdzą, że Mateusz Morawiecki nie radzi sobie z kryzysem, a jego osobista niechęć do szefa resortu sprawiedliwości niemal doprowadziła do upadku rządu. Dlatego - ich zdaniem - to Jarosław Kaczyński powinien zasiąść w rządowych ławach

- podaje RMF FM.

Politycy Solidarnej Polski nieoficjalnie mówią, że jeśli nie dojdzie do porozumienia w Zjednoczonej Prawicy, może dojść do strategicznego sojuszu z Konfederacją. Jednak, co podkreślają, po spotkaniu Ziobry z Kaczyńskim bardziej prawdopodobna jest jednak ta pierwsza opcja.

Kolejne posiedzenie kierownictwa PiS

W środę odbędzie się kolejne posiedzenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości - taką informację przekazał Informacyjnej Agencji Prasowej szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Spotkanie będzie dotyczyć przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Odbędzie się w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Początek o godzinie 13:00.