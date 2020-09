Donald Tusk dostał list i gwiazdkę nawiązującą do Brexitu. "Tak, ciągle jesteśmy bardzo blisko"

Donald Tusk, jako przewodniczący Rady Europejskiej, był jednym z negocjatorów warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Polityk niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że pomysł Brexitu mu się nie podoba. Z tego powodu były premier Polski był krytykowany przez zwolenników takiego rozwiązania. Jak się okazuje jednak, zdobył też sympatię przeciwników rezygnacji Wielkiej Brytanii z członkostwa w UE.

REKLAMA

Donald Tusk dostał list od mieszkańca Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. "Dziękuję. Pamiętaj o nas"

Świadczyć o tym może list otrzymany przez Donalda Tuska od mieszkańca Wielkiej Brytanii. Do wiadomości dołączona jest wyhaftowana gwiazdka przypominająca te na fladze Unii Europejskiej.

"Drogi Donaldzie Tusku, wyhaftowałem tę gwiazdkę, aby podziękować za wyważone podejście do kwestii związanych z Brexitem. Nazywam ją przemieszczoną gwiazdą, która przypomina, że wszyscy jesteśmy częścią europejskiej konstelacji i że razem jest nam lepiej. Nie zapomnij o nas, ciągle jesteśmy bardzo blisko" - tak brzmi treść listu zaadresowanego do byłego premiera. Do niego dołączony jest bilecik, na którym napisano "Dziękuję. Pamiętaj o nas. Wielka Brytania" oraz żółta gwiazdka.

Były przewodniczący Rady Europejskiej nie ujawnił kto jest autorem listu. Wrzucając zdjęcie na Twittera dodał jedynie od siebie: "Tak, ciągle jesteśmy bardzo blisko". Podobną przesyłkę Donald Tusk dostał w marcu 2019 roku. Wtedy 6-letnia Sophie pisała do polityka, że mimo Brexitu wszystkie kraje powinny zostać przyjaciółmi.