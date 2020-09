Sondaż. PiS wyraźnie wygrywa wybory bez koalicjantów. Ziobro i Gowin poza Sejmem

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy wciąż nie został rozwiązany, ale w poniedziałek doszło do spotkania Jarosław Kaczyński - Zbigniew Ziobro. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że liderowi Solidarnej Polski zostały przedstawione warunki dotyczące dalszego trwania koalicji Zjednoczonej Prawicy. Teraz Solidarna Polska ma poinformować Prawo i Sprawiedliwość o swojej decyzji. - Czekamy na odpowiedź - wskazała Czerwińska.

REKLAMA

Zobacz wideo Ziobro jak Lepper? "Samoobrony już nie ma. Warto wyciągać wnioski"

W rozmowie z Interią rzeczniczka PiS dodała, że Zbigniew Ziobro ma dwa wyjścia dotyczące dalszego przebiegu sprawy. - Czekamy na odpowiedź "tak" lub "nie" - powiedziała, zaznaczając, że partia Ziobry najprawdopodobniej potrzebuje czasu, by odnieść się do propozycji Jarosława Kaczyńskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że termin na przedstawienie ostatecznej decyzji upływa w środę. Z kolei o dalszym losie koalicji rządzącej PiS ma poinformować w piątek.

>>> Kaczyński przedstawił Ziobrze warunki. Wśród nich poparcie ustaw i "porzucenie walki z LGBT"

Sondaż. PiS wygrywa wybory koalicjantów. Ziobro i Gowin poza Sejmem

Co gdyby jednak - choć wydaje się to już coraz mniej prawdopodobne - Ziobro nie przystał na warunki PiS i doszłoby do przyspieszonych wyborów? Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", taki scenariusz oznaczałby koniec sejmowego bytu zarówno dla Solidarnej Polski, jak i Porozumienia Jarosława Gowina.

Gdyby w wyborach parlamentarnych PiS wystartowało samodzielnie, wygrałoby je z wynikiem 39,34 proc. 24,24 proc. badanych zadeklarowało oddanie głosu na Koalicję Obywatelską. Trzecie miejsce przypadło natomiast Polsce 2050 Szymona Hołowni, która uzyskałaby 9,91 proc. głosów.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Konfederacja (8,49 proc. poparcia), Lewica (8,35 proc.), Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15 (5,72 proc.), Solidarna Polska (2,35 proc.) i Porozumienie (0,69 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster w dniach 21-22 września na próbie 1076 dorosłych Polaków.