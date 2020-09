Robert Gaweł został nowym kuratorem oświaty. Wcześniej mówił o LGBT: Niech nas pocałują w tyłek!

Robert Gaweł uzyskał akceptację ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego i został wielkopolskim kuratorem oświaty. Obejmie to stanowisko po Elżbiecie Leszczyńskiej, która od połowy lipca jest na emeryturze.

Pan, który swego czasu mówił np., że LGBT ze swoimi postulatami mogą go pocałować w tyłek. Dziś podczas inauguracyjnej konferencji prasowej, jako już kurator powiedział, że: 'oddziela LGBT od homoseksualistów i że są to dwie różne rzeczy'

- napisał na Facebooku Bartłomiej Ignaszewski poznański radny z Koalicji Obywatelskiej. Jak dodał, opozycja nie akceptuje, "aby tacy ludzie odpowiadali za edukacje w województwie", dlatego od środy rozpocznie się zbiórka podpisów za odwołaniem Roberta Gawła ze stanowiska.

Gaweł do LGBT: Niech nas pocałują w tyłek

Słowa, o których pisze Ignaszewski padły w 2019 roku podczas spotkania wyborczego we Wrześni.

Mianem europejskości ma być to, czy będą w Polsce związki partnerskie, a może kiedyś adopcje dzieci. Niech nas pocałują w tyłek! W Polsce żadna mniejszość nie może mieć specjalnych przywilejów

- powiedział wówczas Gaweł, co cytuje portal wrzesnia.info.pl. We wtorek podczas konferencji prasowej również został zapytany o swój stosunek do osób LGBT.

Polska jest tolerancyjnym krajem, w którym nie ma dyskryminacji. Orientacja jest sprawą związaną z rozpoznaniem naszej płci i nikogo nie wolno dyskryminować, każdy ma prawo żyć w społeczeństwie. Ale druga rzecz polega na inżynierii społecznej, czyli przebudowie świadomości społecznej, która uderza w to, w co ja wierzę. Nie podoba mi się agresja ze strony tych środowisk i prowokacje, które mają miejsce. One nie sprzyjają pokojowi społecznemu

- powiedział, jak cytuje Grupa Stonewall, nowy kurator oświaty.

W rozmowie z TVP3 Poznań Gaweł przedstawił wizję nauczania w regionie. Powiedział, że chciałby "patrzeć na wielkopolską oświatę przez pryzmat nadzoru, ale też nauczyciela, który chciałby jak najlepiej uczyć". Jak dodał, zależy, aby rodzice byli zadowoleni z jakości kształcenia.