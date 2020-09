Szczecin. CBA przeszukało były szpital Tomasza Grodzkiego. "Planowane kolejne czynności"

Niemal stu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszuka這 23 miejsca w zwi您ku ze 郵edztwem dotycz帷ym korupcji, do kt鏎ej mia這 dochodzi w Samodzielnym Publicznym Wojew鏚zkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Dyrektorem tej plac闚ki do 2016 r. by obecny marsza貫k Senatu Tomasz Grodzki, kt鏎y pe軟i te funkcj ordynatora.

