Sellin o stanie koalicji: Mamy ostry zakręt i nie wiadomo, jak z niego wyjdziemy

Gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl był wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a także poseł PiS, Jarosław Sellin. Głównym tematem rozmowy był oczywiście kryzys w koalicji rządzącej, który wybuchł po sejmowym głosowaniu w sprawie tzw. ustawy futerkowej.

Sellin w Porannej rozmowie Gazeta.pl: Rozpad koalicji w 2006 r. nie był dobrym doświadczeniem

Na początku naszego gościa zapytaliśmy o zdarzenia sprzed lat. 14 lat temu doszło bowiem do rozpadu koalicji rządzącej z udziałem PiS, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. W kontekście obecnego konfliktu z Zjednoczonej Prawicy, analogie nasuwają się same.

- Rozpad koalicji w 2006 r. nie był dobrym doświadczeniem. Nikt o tym teraz nie marzy. Ale czasami w polityce zdarzają się takie sytuacje, że innego wyjścia nie ma. Dziś oczywiście spekulujemy, czy uda się ponownie skleić koalicję Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym, żeby tak właśnie się stało, bo ostatnie pięć lat to był dobry okres dla Polski. Rzeczywiście, mamy ostry zakręt i nie wiadomo, jak z tego zakrętu wyjdziemy - powiedział Sellin.

- Samoobrony od wielu lat nie ma już na polskiej scenie politycznej, a PiS jest i ma się dobrze. Warto mieć więc na uwadze, jak takie historie mogą się skończyć. Cenię polityków Solidarnej Polski, jak i jej lidera. Uważam jednak, że klucz do rozwiązania sporu leży właśnie po stronie tego ugrupowania - dodał poseł PiS.

Sellin: Jarosławowi Kaczyńskiemu od lat zależało na ustawie o ochronie zwierząt

Sellin przypomniał również, co doprowadziło do tak gwałtownego zaognienia stosunków na linii Kaczyński-Ziobro. - To politycy Solidarnej Polski podjęli niezrozumiałą dla mnie decyzję, że sprzeciwiają się dwóm bardzo ważnym dla PiS ustawom. Ci, którzy zagłosowali odrębnie ws. jednej ustawy [o prawach zwierząt - red.] i zmusili nas do odłożenia prac nad drugą [o odpowiedzialności urzędniczej - red.] zerwali koalicję. Dlatego refleksja na temat miejsca w szeregu powinna być bardziej po stronie Solidarnej Polski. To słabszy partner w koalicji, choć jakościowo interesujący. Dobrze byłoby powściągnąć ambicje - ocenił wiceminister kultury.

- Jarosławowi Kaczyńskiemu od lat zależało na ustawie o ochronie zwierząt. Mówił o tym już 25 lat temu. Jeśli ktoś zdecydował się współpracować z politykiem, dla którego ta kwestia jest tak ważna, i który zjednoczył prawicę, to powinien brać ten czynnik pod uwagę. Wolta w przypadku tej ustawy była bardzo nieprzyjemna, również w wymiarze personalnym - mówił Sellin w Porannej rozmowie Gazeta.pl.

Jak więc zakończy się spór w koalicji rządzącej? Dymisją Ziobry czy raczej przyspieszonymi wyborami? - Rozstrzygnięcia będą zakomunikowane do końca tego tygodnia. Ten czas jest pewnie potrzebny do tego, by jednak odbyły się jakieś rozmowy między liderami Zjednoczonej Prawicy. Spotkanie "ostatniej szansy" między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą pewnie jest możliwe i chciałbym, by do niego doszło - podkreślił polityk.