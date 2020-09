Zbigniew Ziobro na drugiej konferencji mówił o koalicji. "Zjednoczona Prawica jest dobrem"

Chwilę po godzinie 12:30 rozpoczęła się druga tego dnia konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry. Podczas pierwszej z nich polityk występował w roli prokuratora generalnego i mówił o planowanym postawieniu zarzutów Leszkowi Czarneckiemu w związku z aferą GetBack. Druga konferencja lidera Solidarnej Polski miała miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości i dotyczyła kryzysu w Zjednoczonej Prawicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Ziobro: Zjednoczona Prawica ma przed sobą wielką przyszłość. Nawet w rodzinie zdarzają się konflikty

Zbigniew Ziobro rozpoczął swoją przemowę, mówiąc, że Zjednoczona Prawica jest dobrem i projektem, który ma przed sobą wielką przyszłość, który może przynieść Polsce jeszcze wiele dobrego. Wyliczał także pomysły, które udało się zrealizować dzięki koalicji trzech partii. Posłużył się też metaforą rodziny, mówiąc, że nawet w niej dochodzi do konfliktów, a "mądrość każe je rozwiązywać".

- Ta koalicja przy pewnych napięciach warto, żeby dalej trwała. Napięcia pojawiają się nawet wewnątrz partii, nawet wielkich partii - mówił Ziobro.

Ziobro o ustawach, które podzieliły koalicjantów: Wciąż jest czas na rozmowy

Minister sprawiedliwości mówił także o "piątce dla zwierząt", której Solidarna Polska nie poparła. Stwierdził on, że szanuje zdanie kolegów i koleżanek z innych partii, ale nie uważa, by on i inni członkowie jego partii głosowali niezgodnie z programem Zjednoczonej Prawicy.

- Jestem przekonany, że mądrość naszej koalicji pozwala dojść do porozumienia i dojść do kompromisu w ważnych sprawach. Możemy ten świat poprawić, również w obszarze ustawy [dot. ochrony zwierząt - przyp. red.], jesteśmy gotowi do rozmów w tej sprawie. Musimy rozmawiać i uważam, że wciąż jest czas na rozmowy - mówił Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości podkreślił także, że jest gotowy do rozmów na temat zapisów specustawy koronawirusowej dotyczących bezkarności urzędników, które podzieliła koalicjantów.

- Ten przepis wymagał jeszcze dalszej refleksji. Jesteśmy gotowi rozmawiać, ale trzymając się zasady, że prawo wobec wszystkich jest równe. Są sytuacje, które usprawiedliwiają szukanie wyjścia z sytuacji, że osoby, które podejmują najtrudniejsze decyzje mogły z poczuciem osobistego bezpieczeństwa działać na rzecz dobra wspólnego - mówił polityk.

Zbigniew Ziobro nie odpowiedział na żadne pytanie dziennikarzy. Po tym, jak zakończył wystąpienie, podziękował wszystkim za uwagę i zszedł z mównicy.