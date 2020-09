TVP Info nie transmitowała konferencji Zbigniewa Ziobry. "Telewizja czystego Orwella"

Konferencja prasowa Zbigniewa Ziobro dotycząca afery GetBack rozpoczęła się z pewnym opóźnieniem, około godziny 10:30. Wydarzenie to transmitowały m.in. telewizje TVN24 i Polsat News, ale nie TVP Info. W czasie, gdy prokurator generalny mówił o zarzutach, które ma usłyszeć Leszek Czarnecki, telewizja publiczna pokazywała materiały dotyczące m.in. zakazu hodowli zwierząt futerkowych, sytuacji epidemicznej w Bytowie i protestów na Białorusi.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir N. czy minister Nowak? Zbigniew Ziobro na konferencji zaatakował PO i Donalda Tuska

Komentarze po konferencji prokuratora generalnego. "Zbigniew Ziobro ma zamiar ustanowić rekord"

Na to, że konferencja prasowa prokuratora generalnego nie została pokazana w TVP Info na żywo, zwrócili uwagę dziennikarze i użytkownicy Twittera. Redaktor naczelny Onet.pl Bartosz Węglarczyk skomentował ten fakt, pisząc, że TVP Info to "telewizja czystego Orwella". Publicysta Liberté! Piotr Beniuszys napisał z kolei, że ma wrażenie, iż "Zbigniew Ziobro ma zamiar ustanowić dzisiaj rekord dzienny w liczbie konferencji prasowych nietransmitowanych przez TVP", nawiązując do zapowiedzi ministra sprawiedliwości, który zaprosił dziennikarzy na kolejne spotkanie o godzinie 12:30.

Na nieobecność konferencji prasowej prokuratora generalnego w telewizji publicznej zwrócił uwagę poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który napisał: "Bardzo ciekawa ta obecna konferencja Zbigniewa Ziobro w TVP Info" i umieścił zdjęcie ekranu, na którym widać, że o godzinie 10:47 telewizja ta pokazywała wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku dni.

Inne zdjęcie ekranu opublikował dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Widać na nim materiał z Bytowa, który mówił o liście "czerwonych" i "żółtych" powiatów na koronawirusowej mapie Polski.