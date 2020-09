Warszawa. Andrzej Duda dołączył do Marszu dla Życia i Rodziny. "Po raz pierwszy"

Marsz dla Życia i Rodziny rozpoczął się o godz. 12 na placu Zamkowym w Warszawie. Uczestnicy prorodzinnej manifestacji przeszli Traktem Królewskim do bazyliki świętego Krzyża, gdzie od godz. 13 uczestniczyli w mszy świętej.

W Marszu dla Życia i Rodziny wziął w tym roku udział również prezydent Andrzej Duda, który brał dziś udział również w odbywającej się w stolicy uroczystości dożynek prezydenckich.

Wśród uczestników wydarzenia byli też m.in. politycy Solidarnej Polski (Jacek Ozdoba, Mariusz Kałużny), Konfederacji (Krzysztof Bosak) oraz Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Marsz dla Życia i Rodziny. Wśród uczestników prezydent Andrzej Duda

"Po raz pierwszy prezydent Andrzej Duda dołączył do Marszu dla Życia i na marginesie uroczystości dożynkowych przeszedł wspólnie z nami ok. 300 metrów (od Pałacu do ul. Królewskiej)" - napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia z Centrum Życia i Rodziny marsz jest okazją zamanifestowania przywiązania do wartości prorodzinnych, afirmacji rodziny, małżeństwa oraz obrony ludzkiego życia. Prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba nie ukrywa też, że środowisko organizujące marsz ma jeszcze jeden cel. "Ze względu na ostatnie incydenty i ataki na chrześcijańskie wartości, których dopuścili się lewicowi aktywiści, manifestacja ma w tym roku także formę apelu do władz o nowelizację przepisów prawnych i zapobieganie profanacjom i znieważeniom symboli religijnych i narodowych" - powiedział Ozdoba, cytowany przez serwis polsatnews.pl.

Jak czytamy na stronie organizatora, "Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci".