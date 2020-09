Fundacja Rydzyka otrzyma od Ziobry miliony złotych. OKO.press: Na ochronę praw chrześcijan

Fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk, w maju 2020 r. powołała do życia Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Jak ustalił portal OKO.press, do 2023 r. COPC ma otrzymać milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Tylko do sierpnia na konto centrum wpłynął już ponad milion złotych.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta