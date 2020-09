Sondaż. Kto powinien zastąpić Kaczyńskiego? Mało kto stawiał na Ziobrę i Gowina

Kryzys w koalicji rządzącej wybuchł po głosowaniu nad projektem ustawy o ochronie praw zwierząt (zakazującej m.in. hodowli zwierząt futerkowych). Posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciw, natomiast ci z partii Porozumienie Jarosława Gowina wstrzymali się od głosu. Zbigniew Ziobro nie chciał zgodzić się też na uchwalenie ustawy o odpowiedzialności karnej urzędników w czasie pandemii, tzw. bezkarności plus (ostatecznie wycofano ją z porządku głosowania). Co więcej, wbrew woli prezesa PiS-u zagłosowała też część posłów jego partii.

Kaczyński nie zdołał więc wymusić posłuszeństwa na "mniejszych koalicjantach". Choć jego przywództwo zarówno w PiS, jak i całej Zjednoczonej Prawicy wydaje się bezdyskusyjne, to jednak przy okazji głosowania nad ustawą futerkową nie potrafił on zapobiec najpoważniejszemu jak dotąd zgrzytowi w szeregach koalicji rządzącej. Politycy PiS otwarcie mówią o tym, że ich dotychczasowi koalicjanci mogą pójść do przyspieszonych wyborów sami. Trwający kryzys może pokazać rzeczywistą siłę Kaczyńskiego w Zjednoczonej Prawicy. Pokaże też, czy liderzy dwóch pozostałych partii - przede wszystkim Zbigniew Ziobro - wrócą do bycia potulnymi partyjnymi "owieczkami", czy też może będą chcieli powiększyć stan posiadania w ramach koalicji rządzącej.

Sondaż. Kto mógłby zostać następcą Kaczyńskiego? Badani wskazali na Mateusza Morawieckiego

Czy jednak tak naprawdę prezes PiS ma obecnie komu przekazać władzę nad obozem rządzącym? Do czasu głosowania nad ustawą o ochronie zwierząt i wywołanego nią kryzysu - raczej nie. Tak przynajmniej wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej", przeprowadzonego tuż przed wybuchem konfliktu w koalicji. Jego uczestników zapytano kto - ich zdaniem - mógłby zostać następcą Kaczyńskiego w roli lidera Zjednoczonej Prawicy. 19 proc. respondentów wskazało premiera Mateusza Morawieckiego, z którym, jak wiadomo, prezesowi PiS jest bardzo po drodze. 7,8 proc. badanych uważa z kolei, że najlepszy w tej roli byłby Andrzej Duda.

Jak wypadli "niepokorni" koalicjanci? 6,8 proc. badanych oceniło, że następcą Kaczyńskiego powinien zostać Zbigniew Ziobro. Za Jarosławem Gowinem opowiedziało się 5,3 proc. uczestników badania. 3,4 proc. postawiło na europosła PiS Joachima Brudzińskiego, 9 proc. badanych zaś widziałoby w tej roli innego polityka. Zdania w tej sprawie nie miało jednak aż 48,7 proc., czyli blisko połowa respondentów.

"Przyszłego lidera Zjednoczonej Prawicy w osobie Mateusza Morawieckiego częściej widzą mężczyźni (23 proc.) niż kobiety (15 proc.). Obecnego premiera za następcę Jarosława Kaczyńskiego uważa co czwarta osoba zarabiająca w granicach 1001-2000 zł i niewiele mniejszy odsetek respondentów z największych miast. Rzadziej niż pozostali Mateusza Morawieckiego wskazywali respondenci między 35 a 49 rokiem życia (14 proc.) oraz posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (16 proc.) - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

