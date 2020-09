Częstochowa. Groźny incydent na terenie szkoły. Pobiły się uczennice. "Przeproś, że żyjesz"

Do incydentu doszło na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Na nagraniu udostępnionym przez portal Miejska.info.pl, widać jak jedna z dziewczyn najpierw powala na ziemię inną uczennicę, a później siada na niej i przytrzymuje ręce. Krzyczy też "Przeproś" i "Przeproś, że żyjesz". Nagranie dostępne jest pod tym adresem (ostrzegamy, jest drastyczne).

Pozostali uczniowie jedynie przyglądali się całemu zdarzeniu lub mijali bijące się dziewczyny. W tle było słychać nawet śmiechy.

Częstochowa. Uczennice pobiły się w jednym z techników. Sprawą zajęła się policja

Jak ustalił "Dziennik Zachodni", na nagranie zareagował już częstochowski ratusz. Z dyrekcją szkoły skontaktował się naczelnik wydziału edukacji. Sprawą ma zająć się też rzecznik ds. równego traktowania w Częstochowie.

Czynności w sprawie bójki na terenie częstochowskiego zespołu szkół prowadzi również Komenda Miejska Policji w Częstochowie. "Naszym obowiązkiem jest sporządzenie dokumentacji, która zostanie później przekazana do Sądu Rodzinnego, do którego będzie należała w tej sprawie decyzja. Musimy zbadać w tej sprawie kilka wątków m.in. ten, że w przestrzeni publicznej pokazały się filmy bez zasłoniętych twarzy uczestniczek zajścia, co jest niezgodne z prawem - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" sierż. szt. Kamil Sowiński z KMP w Częstochowie.

Do incydentu odniósł się już samorząd uczniowski Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. "Samorząd uczniowski ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie kategorycznie potępia zachowanie uczennic naszej szkoły, które wywołały bójkę na boisku szkolnym. Nasza szkoła od wielu lat cieszy się opinią szkoły bezpiecznej, przyjaznej dla ucznia, w której wszyscy żyjemy w zgodzie" - czytamy w oświadczeniu.

"Chcemy również przekazać, że mówimy 'stop' dla umieszczenia filmów czy zdjęć promujących przemoc na terenie szkoły, jak i poza nią. Całe zdarzenie, które miało miejsce na terenie boiska, godzi w dobre imię naszej szkoły. Mamy nadzieję, że osoby, które spowodowały zamieszanie, zostaną odpowiednio ukarane. Chcielibyśmy również przestrzec wszystkich przed powielaniem takich zachowań i utrzymać opinię o naszej społeczności jako sympatycznej, życzliwej i dumnej z wartości wpajanych nam przez nauczycieli" - podkreślono.